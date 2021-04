Governo registra um aumento em 55% no número de leitos Covid em um mês

O Governo do Estado e a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), em articulação com os municípios, informa que aumentou em 55% o número de leitos de UTI Covid no Rio Grande do Norte desde o dia 17 de fevereiro até o momento.

Segundo o Governo, foram abertos 134 novos leitos críticos de UTI, sendo que apenas em março foram 74 leitos de UTI e 69 clínicos. O planejamento do estado é de que mais 91 leitos sejam disponibilizados nos próximos dias, sendo 71 de UTI.

Hoje, o RN conta com 816 leitos cadastrados no Regula RN, todos exclusivos para atendimento Covid. “A fila de UTI hoje é a metade do que visualizamos dias atrás. É uma redução considerável, reflexo de muito trabalho e reflexo das medidas restritivas”, afirma a secretária-adjunta da Saúde Pública, Maura Sobreira.

De acordo com a gestora, outro ponto que merece destaque é a fila, praticamente zerada, por leitos clínicos. O quadro positivo é fruto da expansão de leitos clínicos em todas as regiões do estado. “A expansão regionalizada de leitos é fundamental para que os pacientes tenham atendimento em todas as regiões de saúde. Temos hoje duas centrais reguladoras de leitos, na Região Metropolitana e no Oeste, e buscamos investir de forma regionalizada, para que tenhamos cada vez menos deslocamento de pacientes no estado e que eles possam ter atendimento garantido e digno”, complementa Maura.

Confira os leitos disponíveis abertos e os que irão abrir:

Região Metropolitana

– Hospital Alfredo Mesquita em Macaíba: em funcionamento 10 de UTI e foram abertos 8 leitos clínicos;

– Hospital Giselda Trigueiro: 11 leitos de UTI foram abertos na expansão e hoje são 35 no Regula RN;

– Hospital Coronel Pedro Germano (Hospital da Polícia): 10 leitos de UTI em expansão, foram abertos 5;

– Hospital João Machado: previsão de expansão de 40 leitos de UTI e 10 clínicos . Hoje o hospital tem 35 leitos abertos de UTI e 15 clínicos, serão 75 leitos críticos e 25 clínicos com a expansão que contará com 100 leitos de atendimento Covid;

– Hospital de Campanha de São Gonçalo: 10 leitos de UTI e 10 leitos clínicos;

– Hospital Belarmino Monte – 10 de uti e 10 clínicos;

– HUOL – 16 de uti e 4 clínicos;

Oeste

– Hospital Rafael Fernandes: 16 leitos clínicos, no momento com 10 leitos de UTI e 21 clínicos; Serão abertos mais 5 leitos clínicos;

– Hospital Regional Tarcísio Maia: 11 abertos e serão abertos ainda mais 2 leitos de UTI;

– Hospital São Luiz: 10 leitos de UTI ( atualmente com 50 leitos de UTI) e mais 10 leitos clínicos;

– Hospital da Liga Mossoroense: 12 leitos de UTI com previsão de abertura;

– Hospital Regional Dr. Aguinaldo Pereira Silva (Caraúbas): 5 leitos clínicos e 2 leitos de suporte ventilatório ?

-Hospital Regional Hélio Marinho (Apodi): abertos novos 2 leitos de uti e 7 leitos clínicos, atualmente dispondo de 5 de UTI e 15 leitos clínicos, previsão de abertura de mais 10 clínicos;

Seridó

– Hospital Regional Telecila Freitas Fontes (Caicó): 5 leitos críticos. Atualmente dispondo de 35 leitos de UTI e 13 leitos clínicos;

– Hospital Regional Mariano Coelho (Currais Novos): 2 leitos clínicos abertos, dispondo atualmente de 5 leitos de uti e 9 clínicos;

Mato Grande

– Hospital Regional Josefa Alves Godeiro (João Câmara ): prevista abertura de novos 4 leitos críticos. Atualmente dispõe de 5 leitos de UTI, 11 leitos clínicos e 3 leitos de suporte ventilatório pulmonar;

Potengi

– Hospital Regional Monsenhor Expedito (São Paulo do Potengi): prevista expansão de 4 leitos críticos. Atualmente dispõe de 6 leitos de UTI e 10 leitos clínicos;

Agreste

– Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal (Santo Antônio): 6 leitos críticos abertos e previsão de expansão de mais 4 leitos;

Alto Oeste

– Hospital Regional Dr. Cleodon Carlos de Andrade (Pau dos Ferros): 5 leitos críticos abertos, dispondo atualmente de 15 leitos de UTI e 10 clínicos, além de 3 leitos de suporte ventilatório. Previsão de abertura de mais 5 leitos clínicos;

Vale do Açu

– Hospital Regional Dr. Nelson Inácio dos Santos (Assu): ampliou 6 leitos clínicos, dispondo atualmente de 10 leitos de uti e 6 clínicos;

Leitos disponíveis no Regula RN: 816

374 críticos

442 clínicos.

Fonte: Assecom/RN.