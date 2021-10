Governo quer novo Bolsa Família pagando R$ 400 até o fim de 2022

É uma engenharia fiscal e financeira complexa exatamente para respeitar os limites da LRF. Será assim:

1- O atual Bolsa Familia vira Auxilio Brasil. Os beneficiários aumentam dos atuais 14 milhões de familias para 17 milhões.

2- Eles recebem o valor atual do BF e mais um complemento. Atualmente o valor do auxilio é em média R$ 189. Passará a R$ 400 reais até o fim do ano que vem.

3- Isso será financiado da seguinte forma: o atual orçamento do BF que é de 34,7 bilhões. Será isso e mais R$ 50 bilhões do auxilio temporário.

4- Esse temporário ficará em parte dentro do teto e em parte fora do teto. O equivalente a 100 reais para cada benefício será financiado com recursos fora do teto.

Tudo isso está feito para respeitar a LRF. Mas a equipe econômica teme que ao chegar no Congresso tudo isso seja ampliado, com o aumento dos beneficiários – no Congresso tem se falado em 35 milhões de famílias. Ou com uma parte maior sendo pago fora do teto: passando de 100 reais para 200 reais fora do teto, o que abriria espaço no Orçamento para as emendas.

