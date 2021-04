Governo publicará novo decreto válido a partir de sábado (17) sem muitas alterações

Com o fim da validade do último decreto nesta sexta-feira (16), o Governo do Estado já editou um novo, que passa a valer no sábado e se estenderá até o dia 24, portanto, com oito dias de validade.

O novo decreto não teve ter muitas diferenças em relação ao que ainda está valendo. O toque de recolher parcial, das 20h às 6h durante a semana e total aos domingos e feriados serão mantidos e o comércio deve permanecer funcionando com horários escalonados. Sistemas de delivery, drive-thru e away continuam permitidos.

Respeitadas as recomendações das autoridades sanitárias, continua autorizada a abertura de igrejas, templos e espaços religiosos de matriz africana, centros espíritas e lojas maçônicas, inclusive para atividades coletivas.

Segue proibida a abertura de centros de artesanato, parques públicos, circos, parques de diversões, museus, bibliotecas, teatros, cinemas e equipamentos culturais, além da realização de eventos corporativos, técnicos, científicos, esportivos, convenções, shows, festas ou qualquer outra modalidade de evento de massa, inclusive em local privado, como condomínios e edifícios.

Também continua proibida a venda de bebida alcoólica para consumo no local. A decisão é válida para qualquer estabelecimento comercial, incluindo hotéis e pousadas, conveniências, restaurantes e similares, independentemente de horário.

Escolas continuam com permissão para funcionar com o sistema híbrido (presencial e remotamente) até o 4º ano do Ensino Fundamental na rede privada de ensino. As escolas públicas continuam fechadas conforme recomendação do Comitê Científico.