Governo publica portaria regulamentando retorno presencial de servidores públicos imunizados contra a Covid-19

Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (25), portaria conjunta entre as Secretarias Estaduais de Saúde (Sesap) e de Administração (SEAD) disciplinando o retorno presencial ao trabalho de servidores que tenham sido imunizados contra a covid-19.

Segundo a portaria são considerados imunizados aqueles servidores públicos estaduais, bolsistas e estagiários que tenham tomado duas doses de imunizantes contra o novo Coronavírus (COVID-19) e o prazo estipulado para o retorno desses trabalhadores ao expediente presencial é de 28 dia após a imunização com a segunda dose.

Confira abaixo a portaria na íntegra:

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210525&id_doc=724393