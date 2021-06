Governo publica no Diário Oficial do Estado a nomeação de novos reitores da UERN

Saiu no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (11) a nomeação dos professores Cicília Raquel e Chico Dantas como reitora e vice-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN).

Respeitando a lista tríplice enviada pelo Conselho Universitário, a governadora já havia enaltecido e reiterado que respeitaria a soberania dos votos recebidos pelos nomes eleitos: “Em respeito ao exercício da democracia, manifestada pela vontade soberana da maioria da comunidade acadêmica da instituição, já nesta sexta-feira (11) o ato da nomeação de ambos estará saindo no DOE do Estado”, destacou Fátima Bezerra.

Nomeados, Cicília Raquel e Chico Dantas só devem ser empossados em setembro, durante a assembleia universitária.

Confira a nomeação no DOE/RN: