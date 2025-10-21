Governo prorroga prazo de validade do concurso para praças da Polícia Militar

O Governo do RN prorrogou a validade do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. A medida foi assinada na manhã desta terça-feira (21), pela governadora Fátima Bezerra. A ampliação do prazo de validade do concurso reforça a política de recomposição do efetivo da PMRN, dá segurança jurídica aos candidatos aprovados no certame e consolida o planejamento estratégico do governo para a segurança pública.

O prazo legal do concurso realizado se encerraria neste 24 de outubro, agora passa a valer por mais dois anos. “Esta medida que tomamos hoje reforça o compromisso do Governo do RN com a valorização da carreira militar, com o fortalecimento da estrutura da segurança pública e a proteção da população potiguar”, declarou a governadora Fátima Bezerra ao assinar a decisão ao lado do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Francisco Araújo, do comandante geral da PM, coronel Alarico Azevedo, secretário da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, adjunto da secretaria de Administração Iranildo Germano, adjunto da Sesed, Osmir Monte, procurador geral do Estado Antenor Roberto e procurador adjunto, Duarte Santana e representantes da comissão dos concursados.