Governo português declara situação de alerta devido às altas temperaturas e risco de incêndio

Portugal continental vai entrar em situação de alerta a partir das 00h deste domingo devido ao agravamento do risco de incêndio rural face ao “episódio de tempo quente consideravelmente severo”, com temperaturas máximas previstas de 36º C a 44ºC.

O anúncio foi feito este sábado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. A situação de alerta estará em vigor até às 23h59 de 7 de Agosto.

“Portugueses: a próxima semana será difícil. Todo o dispositivo de combate aos incêndios está pronto e mobilizado. A resposta operacional da GNR, PSP e das Forças Armadas será reforçada com mais vigilância, mais fiscalização e mais patrulhamento”, afirmou a ministra.

“Esta decisão decorre da manutenção de temperaturas muito altas, dos baixos níveis de humidade e da necessidade de adotar medidas preventivas e especiais de resposta ao risco de incêndio em grande parte do território continental”, explicou.

Durante este período, serão aplicadas medidas excecionais de proteção e prevenção, entre as quais:

Proibição de acesso, circulação e permanência em espaços florestais e caminhos rurais definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios;

Proibição de queimadas e queimas de sobrantes, incluindo a suspensão de autorizações previamente emitidas;

Proibição de trabalhos com maquinaria nos espaços florestais e em áreas rurais que representem risco de ignição;

Proibição da utilização de fogo-de-artifício e outros artefactos pirotécnicos, com suspensão das respetivas autorizações.

Paralelamente, será reforçado o dispositivo operacional de combate aos incêndios rurais, com destaque para:

A elevação do grau de prontidão e resposta da GNR, PSP, bombeiros e Forças Armadas;

O reforço da mobilização de sapadores florestais, agentes florestais e vigilantes da natureza;

A prontidão das equipas de emergência médica, saúde pública e apoio social;

Ações de patrulhamento e fiscalização terrestre e aérea nos distritos com risco máximo de incêndio.

As proibições, indicou Maria Lúcia Amaral, incluem algumas exceções muito específicas, devidamente ponderadas e que podem ser consultadas no portal do Governo.

“Episódio de tempo quente consideravelmente severo” em Portugal

Até à próxima quarta-feira, dia 6 de agosto, é esperado um “episódio de tempo quente consideravelmente severo” em Portugal, com valores de temperatura máxima muito elevados, entre 36 e 40°C na generalidade do território, e entre 41ºC e 44°C, no interior do Alentejo, vale do Tejo e vale do Douro.

No dia 4, prevê-se uma diminuição da temperatura máxima no Algarve que pode também ocorrer na restante faixa costeira e estender-se ao dia 5, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA indica que são esperadas “noites tropicais na generalidade do território”, com temperaturas mínimas a variar aproximadamente entre 20ºC e 25ºC a partir de segunda-feira.

Na sequência da onda de calor, todos os distritos de Portugal continental, à exceção de Faro, estão sob aviso laranja entre as 09:00 e as 18:00 de domingo. Segunda-feira, 4 de agosto, o distrito de Faro fica sem avisos, o Alentejo fica em aviso Amarelo, o restante território em aviso Laranja, enquanto que o Minho estará sob aviso Vermelho entre as 6h00 de dia 4 e as 6h00 de dia 5 de agosto (terça-feira).

O nível de alerta vermelho é o mais grave de três e corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Laranja significa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e amarelo indica

