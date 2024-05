Governo pactua acordo com categorias da Segurança Pública e Saúde

O Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), reuniu nesta terça-feira (7) os representantes classistas dos policiais e bombeiros militares para entrega do termo de compromisso relacionado a política salarial 2023-2026, firmado entre o Executivo Estadual e as associações de praças e oficiais. Nos últimos quinze dias, documentos desta natureza também foram entregues às representações classistas dos polícias penais, civis, servidores do Itep e da Saúde Pública.

Desde março, o Governo vem promovendo diálogo com as representações classistas dos servidores estaduais e apresentou propostas às mesas de negociações setoriais, “sempre de forma responsável, franca e transparente, considerando a situação financeira do RN”, explica Pedro Lopes, secretário estadual da Administração.