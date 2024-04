Governo mobiliza forças de segurança para atendimento e apoio às ações de eventuais resgates de pessoas em áreas afetadas pelas chuvas deste fim de semana no interior do estado

*NOTA*

_Natal, 31 de março de 2024_

O Governo do Rio Grande do Norte mobilizou todas as forças de segurança pública do Estado e instituições federais ao Gabinete de Gestão Integrada (GGI), sob orientação da governadora Fátima Bezerra, para atendimento e apoio às ações de eventuais resgates de pessoas em áreas afetadas pelas chuvas deste fim de semana no interior do estado. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, em apoio à Polícia Rodoviária Federal, orientou e atuou na indicação de rotas alternativas para condutores e passageiros de ao menos 100 veículos no trecho da BR 304, no trecho sobre o rio Salgado, neste domingo (31), em Lajes.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar chegaram com uma embarcação na região de Lajes na noite deste domingo, 31. O trecho da rodovia federal BR 304, à altura da ponte sobre o rio Salgado (em Lajes), permanece bloqueado devido ao alagamento da via. O fluxo de quem trafega no sentido Mossoró-Natal deve usar a RN 233, acessando Macau, e no sentido inverso (Natal-Mossoró), dirigir-se a Macau para desviar o trecho interditado e voltar à BR 304.

Equipes do Corpo de Bombeiros do RN estão atuando na noite deste domingo (31) para resgate de 9 crianças e adolescentes ilhados no leito do rio Salgado, em Lajes.

Todas as forças de segurança do estado, sob coordenação da Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) — Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do RN, Polícia Militar e Itep-RN —, além da Polícia Rodoviária Federal, Superintendência Regional do DNIT, além da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estão mobilizadas no GGI, em Natal, de onde coordenam as primeiras providências. A orientação da governadora Fátima Bezerra é envidar todos os esforços, em apoio aos municípios, para atender às necessidades das populações afetadas.

As duas aeronaves do Governo do Estado estão em manutenção para substituição de peças em função do desgaste natural. Uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal está de sobreaviso para deslocar do estado de Pernambuco para o Rio Grande do Norte nesta segunda-feira (01/04) em apoio às ações das forças de segurança e Defesa Civil.