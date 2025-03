Governo lança novo edital para concessão do terminal pesqueiro de Natal

O Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) abriu nesta sexta-feira (21) novo edital para concessão à iniciativa privada do Terminal Pesqueiro Público de Natal, localizado na Ribeira. O concessionário vencedor terá 20 anos para explorar e modernizar o terminal, considerado essencial para o desenvolvimento da atividade no Rio Grande do Norte, especialmente a pesca do atum, um dos produtos da pauta de exportações do Estado.

Segundo o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, trata-se de uma grande oportunidade de investimento, sobretudo após a flexibilização das regras por parte do Governo Federal. “O concessionário poderá integralizar parte do seu capital social no ato da assinatura do contrato e pagar o restante em até três anos, em espécie ou bens. E terá 20 anos para modernizar a infraestrutura do terminal”, disse em pronunciamento nas redes sociais.

O anúncio da licitação ocorre após sucessivas reuniões da governadora Fátima Bezerra junto ao Ministério, com o objetivo de agilizar os trâmites, após uma primeira licitação sem sucesso em meados do ano passado.

“Este é mais um importante passo, nesta parceria entre o nosso governo e o governo do presidente Lula, para a economia do nosso estado numa área importantíssima que é exatamente a da pesca, atividade geradora de emprego e renda, seja na modalidade artesanal ou industrial. Ao assumirmos, ainda em 2019, defendemos a retomada das obras e início da operação deste terminal porque é um sonho de muitos, mas só conseguimos avançar nessas tratativas a partir de 2023. Vamos continuar empenhados até que o terminal entre efetivamente em operação, gerando emprego. É um equipamento estratégico à pesca do Rio Grande do Norte, tanto para o mercado interno quanto às exportações”, destacou Fátima.

Além de Natal, o Ministério está licitando a concessão dos terminais pesqueiros de Aracaju (SE), Santos (SP) e Cananeia (SP). A partir desta sexta, os interessados têm até 90 dias para se inscrever e concorrer ao leilão público. Os candidatos devem apresentar os lances presencialmente na sede da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no dia 24 de junho.

O secretário estadual de Agricultura e Pesca, Guilherme Saldanha, comemorou a notícia dada em primeira mão pelo ministro à governadora. “Somos um dos maiores produtores de atum do país e temos uma pesca artesanal pujante. O terminal pesqueiro, embora 95% concluído, ainda não atingiu seu objetivo de se transformar num grande entreposto de pesca, com área para beneficiamento de pescado e camarão. Agora estamos diante dessa possibilidade e confiantes de que teremos um concessionário vencedor para gerir nosso terminal pelos próximos 20 anos”, destacou.

No edital, é possível conferir todos os detalhes da licitação, como os critérios de seleção, os documentos necessários e as datas de todas as etapas do processo. De acordo com o ministro, a iniciativa visa fortalecer a cadeia produtiva do pescado e garantir um futuro melhor para todos que dependem da atividade.

Sobre o terminal pesqueiro

Localizado na Ribeira, ao lado do Porto de Natal, a estrutura do terminal pesqueiro ocupa um terreno de 13.500 metros quadrados, com área construída de 4.800 m². O terminal começou a ser construído em 2009, mas teve a obra interrompida quando estava com 95% executada em 2010 e não entrou em operação.

O RN é atualmente o maior produtor de atum do país. O terminal atenderá tanto a pesca oceânica de maior porte, quanto aos pescadores da comunidade. A capacidade para estocagem do porto será de 50 mil quilos, e ainda contará com serviços de beneficiamento primário de peixe e fábrica de gelo com capacidade para produzir 60 toneladas de gelo por dia.