Governo lança e-book de receitas práticas com produtos da cesta básica da agricultura familiar

Elaborado por estudantes dos cursos de Nutrição da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e de Gastronomia da Universidade Potiguar (UnP) o e-book “Receitas da cesta básica – Uma maneira fácil de utilizar alimentos produzidos e beneficiados pela agricultura familiar do semiárido potiguar” está sendo disponibilizado gratuitamente no site do Governo do Estado.

A publicação traz receitas nutricionalmente com alimentos que fazem parte da cesta básica da agricultura familiar e foi idealizada pelo Programa de Compras Governamentais da Agricultura Familiar (Pecafes). A iniciativa nasceu após a compra pelo Governo de cinco mil unidades da Cooperxique e distribuição a 24 comunidades quilombolas em 21 municípios, durante os meses críticos da pandemia de Covid-19.

Baixe a cartilha no link abaixo:

http://www.governocidadao.rn.gov.br/smiv3/site/conteudos/midias/26ef5f065b796b86f45302c0143cb218.pdf