Governo investe R$ 865 mil na Central de Flagrantes e delegacia de plantão da zona sul

As instalações reformadas e reequipadas da 1ª Delegacia de Plantão e da Central de Flagrantes da Polícia Civil do RN foram entregues nesta sexta-feira (17) pela governadora Fátima Bezerra. As duas unidades funcionam na Avenida Interventor Mário Câmara, 3532, bairro Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal. Na estrutura física foram investidos pelo Governo do RN R$ 715 mil. As dependências ganharam novos móveis, ar-condicionado e computadores de última geração. Os equipamentos representam investimento de R$ 150 mil.

O prédio possui área construída de 444 metros quadrados, com oito salas, três ambientes de contenção, sete banheiros, acesso independente para os conduzidos, alojamentos (feminino e masculino), acessibilidade e área de convivência.

A governadora Fátima Bezerra disse que “essa obra era aguardada há muito tempo uma reforma decente, um ambiente adequado e humanizado em respeito aos nossos policiais e à população. Atendemos esta necessidade e vamos continuar fazendo investimentos, tratando a segurança pública como prioridade permanente”.

Fátima acrescentou que “investimos aqui quase um milhão de reais para que a Polícia Civil cumpra seu papel e proporcione tranquilidade ao povo do nosso Estado. Também é nossa missão proteger o povo do RN com espírito público e dedicação”.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Francisco Araújo confirmou as palavras da governadora: “Há um ano e meio visitei esta unidade acompanhado do secretário adjunto, Osmir Monte, e ouvi os servidores reclamarem das condições da estrutura de trabalho. Hoje revertemos esta situação com a orientação e apoio da governadora Fátima Bezerra estamos entregando o prédio reformado, equipado e digno para a população e para os agentes da segurança pública”.

Araújo destacou ainda a importância da Central de Flagrantes por atender Natal e grande parte da região metropolitana da capital, recebendo as ocorrências nos âmbitos das polícias civil, militar e rodoviária estadual e federal.

A delegada geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, por sua vez, registrou: “é mais uma delegacia que entregamos dotada de melhor estrutura e equipamentos para prestar melhor serviço à população. A reforma também permite atendimento mais humanizado, ambiente de trabalho adequado e excelentes condições de atendimento ao povo potiguar”.

No ato de entrega das instalações a governadora esteve acompanhada dos secretários de Estado Francisco Araújo (Sesed), Helton Edy (Seap), Daniel Cabral (Comunicação), adjuntos da Sesed, Osmir Monte, da Seap, Armelli Brenand, comandantes do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, coronéis Luiz Monteiro e Alarico Azevedo, adjunto da Degepol, delegado Herlânio Cruz, Marcos Brandão, diretor-geral do Itep, dirigentes dos sindicatos e instituições representativos das categorias que compõem o sistema estadual de segurança pública.