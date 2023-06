Governo investe R$ 1,2 milhão na reforma do Laboratório de Saúde de Mossoró

SESAP/ASSECOM

Responsável por atender mais de 20 municípios do Oeste Potiguar, com cerca de quatro mil exames realizados por mês, o Laboratório Regional de Saúde Pública de Mossoró (Larem) vai passar por uma transformação nos próximos meses. A unidade receberá um investimento de R$ 1,2 milhão do Governo do Estado, coordenado pelas secretarias de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da Infraestrutura (SIN), para a recuperação da estrutura, trazendo melhores condições de trabalho, agilidade na entrega dos exames e, consequentemente, incremento nos atendimentos aos pacientes.

A ordem de serviço da obra foi assinada no fim da tarde desta sexta-feira (23) pela secretária Lyane Ramalho (Saúde Pública) e pelo secretário Gustavo Coelho (Infraestrutura). A previsão é de que os serviços sejam concluídos em seis meses. Essa é a primeira grande reforma no laboratório, que foi inaugurado em 28 de julho de 1978. “Em breve a população de toda a região Oeste vai ter um novo laboratório público para realizar os mais diversos exames. É uma obra das mais importantes, reforçando o processo de regionalização da saúde. O Governo e a Sesap seguem trabalhando para melhorar a saúde do Rio Grande do Norte”, afirmou a secretária Lyane Ramalho.

A obra no Larem inclui melhorias na estrutura de acesso e circulação interna, reforma de setores como laboratório principal, central de processamento de dados, banheiros, além da recuperação da fachada e adequações na acessibilidade do prédio. A nova estrutura possibilitará que sejam instalados equipamentos recém adquiridos para ampliar a capacidade de atendimentos do laboratório. “Encontramos um prédio com muitos problemas, que agora serão corrigidos. Vamos entregar um serviço de muita qualidade para a população de Mossoró e de toda região”, pontuou o secretário Gustavo Coelho. “Essa reforma, sem dúvida nenhuma, é uma mostra clara de que o serviço público é importante, de qualidade e vital para a sociedade”, completou a deputada estadual Isolda Dantas.

Atualmente, a unidade atende 27 municípios da região que tem Mossoró como cidade-polo. São 35 exames de alta e média complexidade feitos diretamente pelos profissionais do Larem, além da coleta, preparação e recebimento de diversos outros exames de alta complexidade que são realizados no Laboratório Central, em Natal. “A recuperação total do Larem é uma ação aguardada há anos, que só agora na gestão da governadora Fátima Bezerra será efetivada. A população será melhor atendida e os trabalhadores terão condições dignas”, comemorou a diretora do laboratório, Fafá Rosado.

A solenidade contou com a presença também do primeiro diretor do Larem, Moacir de Oliveira. Hoje aposentado, o ex-gestor destacou a importância do investimento. “Essa obra é uma conquista muito grande, depois de mais de 40 anos de serviços. Não se deve passar tanto tempo sem a devida recuperação de um prédio tão importante”, apontou Oliveira.

O início da reforma no Larem também marca uma nova etapa do trabalho conjunto que Sesap e SIN vem conduzindo. As duas pastas estruturaram um pacote de onze obras a serem iniciadas dentro dos próximos meses, que incluem reformas, ampliações e reestruturações em diversas unidades como os hospitais Walfredo Gurgel e Tarcísio Maia, entre outros. Somadas, as ações ultrapassam R$ 40 milhões a serem investidos, parte vindos de emendas parlamentares e outro montante de recursos próprios do Governo do Estado.

Participaram da solenidade de assinatura os vereadores de Mossoró Marleide Cunha e Isaac da Casca, secretária-adjunta de saúde Leidiane Queiroz, o superintendente do Ministério da Saúde no RN, Jalmir Simões, a secretária municipal de saúde de Mossoró, Morgana Dantas, os diretores dos hospitais Rafael Fernandes, Leonardo Menezes, da Mulher, Lauro Bezerra, e da Polícia Militar, tenente-coronel Inavan Lopes, a diretora do Laboratório Central de Saúde Pública do RN, Magaly Câmara, a coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesap, Diana Rego, a gerente da II Unidade Regional de Saúde Pública, Emiliana Cavalcanti, e a articuladora regional da Sesap, Viviane Lima.