Governo investe mais de R$ 12 milhões em unidades de saúde de Mossoró

A saúde pública de Mossoró está passando por mudanças e investimentos importantes. Após a abertura do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que é desenhado para ser a maior unidade da rede estadual e está prestes a completar um ano de funcionamento, o Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Infraestrutura (SIN) e da Saúde Pública (Sesap), está aplicando mais de R$ 12 milhões em melhorias de unidades da maior cidade do interior potiguar.

Os investimentos do Governo englobam melhorias para o Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), o Laboratório Regional de Mossoró e o Hemocentro instalado na cidade.

O montante está concentrado principalmente no HRTM. Referência no que diz respeito a diversas especialidades, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência para todo o Oeste, Alto Oeste e Vale do Açu, o hospital está passando por um processo de reforma e ampliação ao custo de R$ 10,3 milhões.

Este é o maior valor entre o pacote de dez obras que está em curso na rede Sesap desde o fim de junho. A ação no Tarcísio Maia inclui reforma dos setores urgência e emergência, pediatria, necrotério, centro cirúrgico, central de material esterilizado, lavanderia e a ampliação da nutrição e dietética, do sistema elétrico e subestação de energia e do projeto urbanístico/ estacionamentos na frente da unidade.

Desde sua inauguração, em meados da década de 1980, o principal hospital do interior potiguar nunca tinha recebido um investimento tão importante. As mudanças serão essenciais para dar continuidade ao processo de reforço, iniciado em 2021, na linha de ortopedia, que fez com que Mossoró passasse a ampliar as cirurgias e atendimentos de traumas sem precisar encaminhar pacientes a Natal.

As obras no HRTM também estão refletindo em investimentos para outras unidades administradas pela Sesap em Mossoró. Por conta da necessidade de mudar serviços do Tarcísio, enquanto as obras seguem, a Sesap está estruturando os hospitais da Mulher e da Polícia Militar. Entre os investimentos planejados estão, entre outros, a instalação de um tomógrafo no Hospital da Mulher, onde ficará temporariamente o pronto-socorro do Tarcísio, e a ampliação do Hospital da PM para absorver serviços de cirurgia.

E assim como o HRTM, de sua inauguração, em 1978, até os dias atuais, o Laboratório Regional de Mossoró (Larem) nunca tinha passado por uma recuperação digna da importância da unidade. A estrutura não comportava mais os modernos equipamentos e a demanda de exames de alta e média complexidade para 27 municípios do Oeste Potiguar e do Vale do Açu estava no limite quando o Governo emitiu, no fim de junho, a ordem de R$ 1,2 milhão para uma reforma total no prédio.

A obra no Larem é a primeira do pacote de obras costurado entre SIN e Sesap. Por conta do tamanho da intervenção, todos os serviços foram transferidos para a estrutura vizinha, onde funcionava o banco de leite que foi passado para o Hospital da Mulher. Quando estiver concluída, já com a instalação de novos equipamentos, a unidade deve aumentar a capacidade de atendimento, hoje em cerca de três mil procedimentos por mês, dos 35 exames disponíveis.

Soma-se a isso, o processo de reforma e ampliação do Hemocentro de Mossoró. O serviço, iniciado em 2021, supera os R$ 590 mil, no prédio que fica em uma área anexa ao Hospital Tarcísio Maia. O investimento vai melhorar toda a infraestrutura do prédio e ampliar a capacidade de atendimento do banco de sangue que abarca toda a região. A previsão é de que todos os serviços sejam entregues à população do Oeste em meados de 2024.