Governo inaugura praça com conexão wi-fi em Natal

O governo federal entregou nesta sexta-feira (17), em Natal, um serviço de conexão à internet de alta velocidade na Praça Mãe Peregrina, no bairro Pitimbú. O evento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro das Comunicações, Fábio Faria, e de outras autoridades estaduais e federais.

A iniciativa é parte do programa Infovia Potiguar, que prevê a implantação de pontos públicos de acesso à internet de alta velocidade por meio de fibra ótica. Ao todo, quase 50 pontos serão instalados no Rio Grande do Norte, beneficiando uma população de cerca de 2 milhões de pessoas. Os investimentos totais somam R$ 40 milhões.

“Esta é uma praça que hoje está recebendo fibra ótica, internet de graça. Nesta e em mais 48 praças, nós vamos fazer a Infovia Potiguar, que são 1,2 quilômetros de fibra ótica, com 206 quilômetros entregues e 994 em construção”, detalhou o ministro Fábio Faria.

Ainda no Rio Grande do Norte, os municípios de Caicó e Mossoró serão os primeiros a participar do programa Internet Brasil, que vai distribuir acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da educação básica da rede pública de ensino de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Na primeira etapa, devem ser entregues até 700 mil chips. Além de Caicó e Mossoró, estão incluídas as cidades de Campina Grande, na Paraíba, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia.

Assentados

Durante o evento, também foram entregues documentos para assentados da reforma agrária no estado. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Geraldo Melo Filho, de 2019 a 2022, foram emitidos cerca de 362 mil títulos. A maioria é de documentos provisórios que reconhecem as famílias como integrantes de áreas de assentamento rural pertencentes à União.

O evento em Natal também incluiu a assinatura de contratos para instalação de dessalinizadores de água marinha e perfuração de poços artesianos no estado.

De acordo com a agenda oficial, após o evento na capital potiguar, o presidente viaja a Belém, onde participará de um culto em uma igreja evangélica, na noite desta sexta. .