Governo inaugura novos leitos de UTI no Hospital da Mulher

O Governo do Estado inaugurou, nesta quarta-feira (21), a primeira ala da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Regional da Mulher Parteira Maria Correia, em Mossoró. São dez leitos de UTI e seis leitos clínicos de retaguarda voltados para o público adulto feminino do Oeste Potiguar e que fazem parte do plano de expansão da rede de saúde pública do estado, coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap). As primeiras pacientes devem ocupar os leitos já na noite desta quarta-feira.

“Os novos leitos de UTI comprovam o compromisso do Governo com a saúde do Oeste. Isso é fruto do trabalho de uma equipe comprometida, que pegou um hospital com 25% da obra feita e agora abre uma UTI nova”, disse a governadora Fátima Bezerra.

Com esses novos leitos clínicos e de UTI, o Hospital da Mulher chega a 63 leitos em funcionamento. Os novos leitos contam com uma equipe contratada de 12 médicos intensivistas, oito enfermeiros, oito técnicos em enfermagem, além de uma equipe de especialistas para retaguarda de pareceres em áreas como neurologia, infectologia, nefrologia, cardiologia e gastroenterologia. “O Governo está comprometido em garantir cada vez mais avanços na saúde do Oeste e de todo o estado. Esse é mais um passo importante”, destacou o secretário de Saúde Alexandre Motta.

A abertura dos novos leitos já estava dentro do planejamento de ampliação da rede em Mossoró, mas foi agilizada por um investimento emergencial do Governo diante do aumento dos pedidos por vagas em hospitais da rede especialmente para casos de síndrome respiratória aguda grave. “

Desde o início deste ano, o Hospital da Mulher passou também a integrar o programa de cirurgias eletivas do estado. A Sesap planeja, até meados de julho, abrir o centro de parto normal da unidade e colocar em funcionamento mais uma sala do centro cirúrgico com o objetivo de atender os partos cesarianos. Toda a estrutura terá como retaguarda mais 74 leitos, entre alojamentos conjuntos, UTI neonatal, unidade de cuidados intermediários, gestação de alto risco e casa da gestantes, além de mais leitos