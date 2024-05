Governo inaugura nova unidade da PGE no Centro Administrativo

A governadora Fátima Bezerra e o procurador-geral do Estado, Antenor Roberto, entregaram na manhã desta sexta-feira (24) a unidade da PGE-RN que funciona no prédio da Emater, no Centro Administrativo, em Natal, que passou por reforma e adequações nas instalações. O investimento total foi de R$ 1.078.191,50.

No local funcionam três setores que têm as maiores demandas: a Subprocuradoria-Geral Consultiva, a Procuradoria Administrativa e a Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios. A estrutura abriga também salas para o Procurador-Geral e para a equipe da Assessoria Governamental de Atos Normativos (AGOV). Toda a estrutura foi renovada incluindo pintura, climatização, mobiliário e computadores e instalação elétrica.