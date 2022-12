Governo homenageia personalidades com a medalha do Mérito Potiguar

Governo do Estado do Rio Grande do Norte homenageou na tarde desta quinta-feira (8), na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), 23 personalidades que se destacaram em 2022 no âmbito do Desenvolvimento Econômico. Pelo 4º ano, aconteceu a solenidade de entrega das medalhas do Mérito Potiguar do Desenvolvimento Econômico, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e Inovação (Sedec).

“Eu saúdo com muita alegria os homenageados e homenageadas. E falo aqui para todos vocês que nosso governo é assim, ele trabalha na simplicidade. Uma simplicidade que se traduz numa coisa: diálogo franco com vocês que desenvolvem o estado, um diálogo transparente, aberto – ontem, hoje e sempre, para juntos trabalharmos cada vez mais por melhores dias para o povo do Rio Grande do Norte. Parabéns a todos que receberam esse importante reconhecimento!”, celebrou a Governadora do Estado em seu discurso, que foi ao evento acompanhada de parte do seu secretariado, entre eles três homenageados (Alexandre Lima, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar; Gustavo Coêlho, da Secretaria de Infraestrutura e Jaime Calado, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, homenageado surpresa da noite).

Desde a primeira edição, em 2019, já foram homenageados 52 nomes. A comenda é entregue pela governadora Fátima Bezerra e pelo secretário de Desenvolvimento Econômico Jaime Calado a empresários, agentes públicos e membros da sociedade civil que contribuem com avanços na economia, gerando emprego e renda para a população potiguar.

Um dos contemplados este ano é o empresário Astriel Vieira de Mendonça Júnior (Indústrias Becker), que afirmou que “é um prazer grande estar aqui recebendo esse mérito, mas quero dedicá-lo ao Governo do Estado e à governadora Fátima que incentivou, através do PROEDI, a criação de muitas vagas de emprego e inovação na tecnologia”. Esse sentimento de agradecimento pelo prêmio e pelo apoio do Governo do Estado também esteve presente no discurso do empresário Francisco Lindozenildo Fernandes de Aquino, da Oeste Frios Atacadista.

“Para quem começou ainda muito jovem no interior do estado, de uma cidade com apenas 30 mil habitantes e hoje estar aqui recebendo essa homenagem é uma honra e uma alegria imensa. E também ressalto que foi muito importante para nossa empresa a criação do PROEDI, que fez com que conseguíssemos competir de igual para igual com qualquer empresa da capital ou que viesse de fora do estado. Teve ainda a criação do regime especial atacadista, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado e da nossa região. Por isso, só tenho a agradecer”, afirmou.

Homenagem Surpresa

Homenageado surpresa da noite, o Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Calado falou emocionado. “Estou muito feliz com esse reconhecimento, mas também parabenizo aos demais que receberam o mérito. Não só os homenageados de hoje mas os dos anos anteriores são nossos heróis do agora. Vocês receberam esse certificado e medalha para todos saberem que vocês foram agentes importantes no desenvolvimento do estado. Quero dedicar essa medalha que recebi a todos que fazem à SEDEC, que são profissionais muito dedicados, à minha família e aos meus colegas de governo”. Jaime Calado concluiu ressaltando como o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado está no caminho certo. “Desse jeito é que se faz o desenvolvimento desse estado: lutar pelo crescimento econômico, pelo respeito ao meio ambiente e a responsabilidade social – isso que é desenvolvimento”.

Estiveram presentes ao evento diversas personalidades do setor político e econômico do estado, entre eles: a Senadora Zenaide Maia; o Deputado Estadual Hermano Moraes, representando a Assembleia Legislativa; Coronel Francisco Araújo, Secretário de Segurança do Estado; o Secretário Adjunto da SEDEC, Sílvio Torquato; Natécia Nunes, diretora do DER-RN; Roberto Pinto Serquiz Elias, presidente eleito da FIERN e também um dos homenageados.

Homenageados de 2022:

Afrânio Marinelli – Diretor Superintendente Grupo Guararapes

Agnelo Cândido – Santa Maria Reunidas

Alexandre Lima – Secretário da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (SEDRAF)

Astriel Vieira de Mendonça Junior – Indústrias Becker

Dorian Bezerra de Souza Morais – Fecomércio / Riograndense Distribuidora

Eduardo Faria – Usina Estivas

Eduardo Ricotta – CEO Vestas

Elbia Gannoum – Presidente Executiva ABEEólica

Francisco Lindozenildo Fernandes de Aquino – Oeste Frios Atacadista

Gustavo Rosado Coelho – Secretário de Infraestrutura do RN

João Batista Gomes de Lima – Vice-Presidente Industrial da Coteminas

Professor José lvonildo do Rêgo – Diretor do Instituto Metrópole Digital / UFRN

José Tadeu Rodrigues Sarmento – Empresário

Karine Vilar de Aladim Gurgel – Replac

Magno César da Silva – Frigorifico Jardim do Seridó

Marcelo Caetano Rosado Maia Batista – Brasil Química e Mineração Industrial

Marcelo Conrado Lopes Fontes – Contrel Construções

Marcelo Passos Sales – Diretor-presidente da ANORC

Márcia Kafensztok – Primar Aquicultura

Roberto Pinto Serquiz Elias (FIERN)

Ricardo Savini (CEO 3R Petroleum)

Rodrigo de Azeredo Santos (Embaixador do Brasil no Reino da Dinamarca)

Jaime Calado – Homenagem Surpresa – Secretário de Desenvolvimento Econômico

Assecom/RN