Governo federal reconhece situação de emergência por seca em 4 cidades do RN

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu nesta quarta-feira (11) situação de emergência por conta da seca em 4 cidades do Rio Grande do Norte: Alexandria, Janduís, Martins e São Rafael.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União e decreta emergência também por estiagem em cidades também da Paraíba, Ceará e Bahia.

A seca é caracterizada por um período prolongado sem chuvas, afetando o abastecimento de água e atividades econômicas nas regiões atingidas.

🚨 O que é situação de emergência? É uma condição anormal provocada por desastre (como a seca) que causa danos à saúde, à segurança ou aos bens da população. Assim, o governo municipal ou estadual reconhece oficialmente que não possui recursos suficientes para enfrentar seus efeitos com meios próprios e solicita apoio dos governos estadual ou federal.

O reconhecimento permite que as prefeituras solicitem recursos federais para ações de Defesa Civil, como a distribuição de cestas básicas, fornecimento de água potável e alimentação para equipes de trabalho e voluntários.

Volume das barragens cai 11%

O período menos chuvoso fez também o volume das reservas hídricas do estado reduzir. O Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn) informou que o volume total das barragens monitoradas recuou 11% de janeiro até o fim de maio.

De acordo com o órgão, as reservas hídricas do estado estavam com 50% do volume total da capacidade no fim daquele mês – no fim de janeiro era 61,3%.

Segundo o Igarn, seis mananciais – dos 70 monitorados – estavam com capacidade acima de 70% e outros 11 operavam com menos de 10%.

“A redução gradual dos volumes acumulados nas principais barragens reforça a importância de ações de gestão racional da água, sobretudo com a aproximação do período mais seco do ano”, pontuou o Igarn, afirmando que continuará o monitoramento sistemático “para subsidiar decisões estratégicas no enfrentamento da escassez hídrica no estado”

A maior barragem do estado, a Armando Ribeiro Gonçalves, localizada entre os municípios de Assú e Itajá, estava com 60,23% da capacidade total. Já a barragem Oiticica, localizada em Jucurutu, segunda maior do RN, estava com 14,46% do volume total que pode armazenar.

A barragem Santa Cruz do Apodi, outro grande reservatório, tinha 66,80%; e a barragem de Umari, em Upanema, tinha 70,94% da capacidade.

Outros reservatórios importantes também seguem com níveis significativos. A barragem Marechal Dutra (Gargalheiras), em Acari, acumula fechou maio com 65,82% de volume acumulado. Já o açude Dourado, em Currais Novos, tinha 34,68% da capacidade.

Mananciais mais e menos cheios

➡️ Seis reservatórios operam com mais de 70% da capacidade total. São eles:

Dinamarca, em Serra Negra do Norte: 92,36%;

Riacho da Cruz II, em Riacho da Cruz: 96,97%;

Encanto: 81,70%;

Cruzeta: 76,98%;

Riachão, em Rodolfo Fernandes: 76,94%;

Umari, em Upanema: 70,94%.

➡️ Por outro lado, 11 reservatórios apresentam volumes acumulados de menos de 10%:

Passagem das Traíras, em São José do Seridó: 0,03%;

Itans, em Caicó: 0,49%;

Jesus Maria José, em Tenente Ananias: 2,71%;

Mundo Novo, também em Caicó: 2,83%;

Esguicho, em Ouro Branco: 3,77%;

Sabugi, em São João do Sabugi: 5,02%;

Brejo, em Olho D’Água do Borges: 5,12%;

Carnaúba, também em São João do Sabugi: 6,47%;

Lulu Pinto, em Luís Gomes: 6,71%;

Japi II, em São José do Campestre: 8,50%;

Tourão, em Patu: 8,59%.

➡️ O Igarn também acompanha o volume de cinco lagoas estratégicas para o abastecimento das regiões metropolitanas:

Lagoa do Bonfim, em Nísia Floresta: 59,95%;

Lagoa de Boqueirão, em Touros: 95,87%;

Lagoa de Extremoz: 85,46%;

Lagoa de Pium, em Nísia Floresta: 100%;

Lagoa do Jiqui, em Parnamirim: 100%.