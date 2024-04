Governo Federal reconhece situação de emergência em duas cidades do RN

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu, nesta sexta-feira 5, a situação de emergência em mais 34 cidades de 13 estados brasileiros afetadas por desastres.

Uma delas é o município de Paraná, localizado na região do Alto Oeste Potiguar, distante 426 quilômetros de Natal, que segundo o MIDR enfrenta situação de seca. O outro é Paraú, no Oeste Potiguar, distante 243 km da capital do estado, que enfrenta estiagem.

As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Recursos para situação de emergência

Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Outras cidades em situação de emergência

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional também reconheceu situação emergencial em outras cidades do Brasil.

Passam por um período de estiagem os municípios de Batalha e Pariconha, em Alagoas; Belo Campo, Bom Jesus da Lapa, Mirante, Pindobaçu e Santa Brígida, na Bahia; Milhã, no Ceará; Cabrobó, Orocó, Santa Terezinha, São Bento do Una, Tacaratu, Tuparetama e Venturosa, em Pernambuco; Amparo, Arara e Prata, na Paraíba; São Lourenço do Piauí, e Frei Paulo, em Sergipe.

Já Campos Sales, no Ceará, sofre com a seca, que é um período de falta de chuvas mais prolongado do que a estiagem.