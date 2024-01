Governo Federal reconhece novo polo de agricultura irrigada no RN

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) reconheceu, nesta terça-feira (2), mais dois polos de agricultura irrigada, um no norte do Espírito Santo e outro no oeste do Rio Grande do Norte. Com a medida, o Brasil passa a contar com 12 polos apoiados pelo Governo Federal, que recebem atenção especial, com ações que vão desde o repasse de recursos para o desenvolvimento da produção até o planejamento de ações e a articulação com outros órgãos.

No Rio Grande do Norte, de acordo com o MIDR, o Polo de Irrigação Sustentável do Oeste Potiguar vai beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 480 mil pessoas de 12 municípios do Rio Grande do Norte: Areia Branca, Baraúna, Governador Dix Sept Rosado, Mossoró, Upanema, Apodi, Serra do Mel, Felipe Guerra, Grossos, Tibau e Caraúbas.

De acordo com o MIDR, o órgão irá contribuir com melhoria da assistência técnica para áreas de irrigação, aumento do potencial de águas superficial dos rios Apodi/Mossoró e Rio Angicos e capacitação em gestão de recursos hídricos, dentre outras ações. A Pasta também irá contribuir com a perfuração de poços com energia solar, estradas do setor produtivo para fluxograma, kit de irrigação, máquinas e implementos agrícolas, logística e comercialização (transporte, com câmara fria e sem) e casa de farinha móvel e fixa.

O suporte do MIDR aos Polos de Agricultura Irrigada também inclui o planejamento eficiente da agricultura irrigada na região. Estudos conduzidos por institutos de pesquisa podem ajudar a entender melhor as necessidades locais e as melhores práticas a serem implementadas. “A oferta de assistência técnica é valiosa para os agricultores familiares, ajudando-os a adotar práticas mais eficientes no dia a dia”, ressalta a diretora de Irrigação do MIDR, Larissa Rego.