Governo federal publica licitação para duplicação da BR-304 entre Mossoró e Assu

O Ministério dos Transportes publicou o edital para contratar uma empresa que deverá começar a duplicação da BR-304, no Rio Grande do Norte nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial da União.

Segundo o edital, o primeiro lote de obras abrange quase 57,6 km quilômetros no trecho entre Mossoró e Assú. A licitação tem valor previsto de R$ 375.487.560,84.

A obra deverá ocorrer a partir do atual fim da pista dupla em Mossoró até a entrada da RN-233, que dá acesso a Paraú.

De acordo com o documento, as empresas interessadas poderão apresentar propostas para concorrer à licitação da obra até o dia 25 de novembro.

Em setembro, o governo anunciou que edital seria lançado no dia 10 de outubro e também contemplaria outro trecho:

Após as entregas das documentações, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) vai entrar em fase de análise. Em seguida, será a fase de lances.

Segundo o governo federal, os recursos são garantidos pelo Novo PAC. Ao todo, o programa deverá contemplar sete lotes e cerca de 280 quilômetros de intervenções na rodovia.

Com fluxo médio diário de 6 mil veículos, a BR-304 é um dos principais corredores logísticos do Nordeste, fundamental para o escoamento da produção agrícola e industrial, além do transporte de passageiros e do fomento ao turismo local.

A rodovia corta o Rio Grande do Norte de Leste a Oeste e ligando as principais cidades potiguares, Natal e Mossoró.