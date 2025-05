Governo federal inclui segunda etapa da Adutora do Agreste no PAC

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, confirmou à governadora Fátima Bezerra, nesta terça-feira (06), em Brasília a publicação da inclusão da segunda etapa do Sistema Adutor do Agreste no PAC. A primeira etapa, que terá obras iniciadas no próximo mês de agosto, beneficiará seis municípios. Com a publicação de hoje, outros 38 municípios passarão a ter água de qualidade com a implantação do sistema.

“É uma vitória para todo o RN. São R$ 448 milhões em investimentos que vão mudar a vida da população! Quase meio bilhão para melhorar a vida das pessoas! É o compromisso do presidente Lula com o nosso Estado que terá abastecimento de água garantido para 44 municípios, atendendo reivindicação de mais de 50 anos da região Agreste”, afirmou Fátima Bezerra.