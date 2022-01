Governo Federal destina R$ 40 milhões para a construção da Ponte dos Mártires

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), vai investir R$ 40 milhões para a construção de uma nova ponte em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, para facilitar o deslocamento entre o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves e a capital Natal.

A cerimônia de anúncio contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do prefeito de São Gonçalo do Amarante, Paulo Emídio, o Paulinho, e foi realizada nesta quarta-feira, 19, na comunidade Uruaçu, onde está localizado o Monumento aos Santos Mártires.

“Esse é mais um recurso importante que garantimos para o Rio Grande do Norte e que vai beneficiar milhares de moradores da Região metropolitana de Natal, além dos turistas que chegam ao nosso estado pela via aérea. Essa ponte vai ser mais um acesso importante para o Aeroporto Internacional e vai auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico e social da região”, destaca o ministro Rogério Marinho.

A infraestrutura, que será denominada Ponte dos Mártires, terá 400 metros de extensão e 10 metros de largura. Além disso, haverá sete metros de pista de rolamento, com duas faixas para o tráfego de veículos, além de iluminação pública em LED.

A ponte será construída no ponto mais estreito da travessia sobre o Rio Jundiaí, afluente do Rio Potengi, e permitirá a ligação do Monumento aos Santos Mártires, em São Gonçalo do Amarante, à estrada Km 6 e ao bairro Quintas, já em Natal.

A projeção feita pela Prefeitura de São Gonçalo do Amarante é que o trajeto entre Natal e o Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves seja reduzido com o novo acesso. Atualmente, há outras duas rotas sendo utilizadas: pelas pontes de Igapó e Newton Navarro.

Os recursos para a construção já foram empenhados pelo MDR e o contrato de repasse entre a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e a CAIXA já foi assinado.