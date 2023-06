Governo federal anuncia 4.400 vagas de concurso público

Agência Brasil

Mais de 4.400 vagas para concursos públicos federais foram anunciadas nesta sexta-feira. As provas devem acontecer ainda neste ano.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, fez o anúncio na sede da pasta em Brasília.

São 4.436 vagas em 20 órgãos de 14 ministérios, nas áreas de infraestrutura, tecnologia da informação e políticas sociais, com um impacto orçamentário anual de 735 milhões de reais.

Entre as maiores ofertas de vagas, estão as do Ministério do Trabalho, com 900 vagas, do Incra com 740 e do Ministério da Agricultura com 440 vagas.

Mas, existem, por exemplo, mais de 400 oportunidades também nos ministérios da Saúde e da Educação.

A ministra Esther Dweck explicou que para chegar ao número de vagas critérios objetivos são levados em consideração.

Ela explicou ainda que outros critérios mais subjetivos também são avaliados.

Em abril, o governo já tinha aberto 1.400 vagas pro Ministério da Ciência e Tecnologia, pra Funai e pro Ministério do Meio Ambiente.

Com o anúncio de hoje, o total ofertado pelo governo desde o início do ano passa de 5 mil e 800 vagas efetivas.