Governo Federal abre 100 vagas do Mais Médicos no RN

O Governo Federal lançou novo edital do programa Mais Médicos com 3.174 vagas distribuídas nas 27 unidades federativas. No Rio Grande do Norte, foram abertas 99 vagas em 49 municípios e uma vaga no Distrito Sanitário Especial Indígena Potiguara, localizado em João Câmara. As inscrições seguem até 8 de maio.

Segundo o Ministério da Saúde, 66 vagas no estado estão em áreas com alta ou muito alta vulnerabilidade. Ceará-Mirim é o município potiguar com maior número de oportunidades, totalizando 10. Em seguida aparecem Cerro Corá (6), Natal (5) e Jardim de Piranhas e Macaíba (4 cada). A relação completa das cidades está disponível ao final do texto.

A distribuição das vagas é baseada na Demografia Médica 2025, lançada em 30 de abril, que analisa a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país. O objetivo é suprir a carência de profissionais em locais com menor cobertura e maior vulnerabilidade social.

“O Mais Médicos, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde e o nosso esforço contínuo em acelerar o atendimento especializado no SUS estão conectados. A atuação integrada desses profissionais vai facilitar o acesso à média e alta complexidade para todos os cidadãos”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Os profissionais do programa atuarão nas equipes de Saúde da Família. Eles registram os atendimentos no Prontuário Eletrônico (e-SUS APS), que integra os dados entre atenção primária e especializada.

Felipe Proenço, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, afirmou: “Mais uma vez, o Mais Médicos cumpre o papel de levar profissionais às áreas mais remotas e de maior vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que possibilita ofertas de formação para os médicos, que vão desde a especialização em Medicina de Família e Comunidade até o mestrado e doutorado em Saúde da Família. Isso significa melhor cuidado para a população e profissionais qualificados para a atenção primária”.

As 3.174 vagas são voltadas para médicos brasileiros com CRM, médicos brasileiros formados no exterior e médicos estrangeiros. Os dois últimos grupos devem passar pelo Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), que prepara os profissionais para atuação em urgência, emergência e doenças prevalentes nas regiões atendidas.

O Nordeste concentra o maior número de vagas: 1.105. Em seguida, estão o Sudeste (945), Sul (419), Norte (397) e Centro-Oeste (200). Do total nacional, 3.066 vagas são para 1.620 municípios e 108 para 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

O programa Mais Médicos atualmente conta com cerca de 24,9 mil profissionais em 4,2 mil municípios, o que representa cobertura em 77% do território nacional. Desses, 1,7 mil municípios apresentam altos índices de vulnerabilidade social. Em dezembro de 2024, o programa registrou o maior número de médicos em atividade nos Distritos Indígenas, com 601 profissionais.

Em março, foi aberto novo chamamento para adesão e renovação de vagas, com possibilidade de cadastro reserva. Ao todo, 2.450 municípios e oito DSEIs puderam se inscrever. O mecanismo permite reposição mais ágil de médicos quando houver necessidade.

Divisão das vagas no RN:

10 vagas: Ceará-Mirim

6 vagas: Cerro Corá

5 vagas: Natal

4 vagas: Jardim de Piranhas, Macaíba

3 vagas: São Vicente, Januário Cicco, Nova Cruz, Pureza, Touros, Senador Elói de Souza

2 vagas: Caicó, Florânia, Jucurutu, Santa Cruz, Baraúna, Brejinho, Caraúbas, Guamaré, Lagoa D’Anta, Lagoa de Pedras, Lagoa Nova, Luís Gomes, Ruy Barbosa, Triunfo Potiguar

1 vaga: Mossoró, Pau dos Ferros, São José do Seridó, Timbaúba dos Batistas, Açu, Alto do Rodrigues, Cruzeta, Goianinha, Lucrécia, Monte Alegre, Parelhas, São Gonçalo do Amarante, Tibau, Bento Fernandes, Coronel João Pessoa, Equador, Janduís, Olho-d’Água do Borges, Riachuelo, São Tomé, Taipu, Vila Flor, Caiçara do Norte, Japi

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI):

1 vaga: DSEI Potiguara (João Câmara)