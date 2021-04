Governo faz cessão de prédio para ampliar atendimento da Liga em Mossoró

A

Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC) recebeu nesta terça-feira, 13, autorização para utilizar o prédio do Governo do Estado onde funcionou a Escola Estadual Jardim de Infância Modelo. O Governo do Rio Grande do Norte cede o prédio por 15 anos à Liga que atende pacientes oncológicos de mais de 60 municípios da região Oeste, com média de 3.700 consultas por mês.

“Avaliamos a solicitação como justa e decidimos atender exercendo um gesto humanitário e solidário com o objetivo de fortalecer a assistência à saúde na região”, afirmou a governadora, professora Fátima Bezerra durante solenidade virtual que teve a participação do vice-governador Antenor Roberto.

Fátima lembrou que na semana passada assinou a ordem de serviço para retomada e conclusão das obras do Hospital da Mulher em Mossoró. “Saúde, segurança e educação têm que merecer prioridade de qualquer governo. porque são áreas essenciais. É com esse compromisso que oficializamos a cessão deste prédio. Sabemos da importância da Liga para a região Oeste, que é hospital de referência para Mossoró e mais 60 municípios. Toda e qualquer doença é complicada, o câncer ainda mais. Estamos aqui cumprindo nosso dever, apoiando e fortalecendo o trabalho da Liga que é instituição sem fins lucrativos e tem credibilidade junto à população. Atendemos essa reivindicação por ser justa, merecida e cidadã.”

A governadora destacou outra parceria do governo com a Liga, a Nota Potiguar, programa que estimula a arrecadação de ICMS e contribui com várias instituições, inclusive a Liga em Mossoró que já foi contemplada com R$ 35 mil. Além disso, contextualizou ações para o combate à Covid-19. “Nosso Governo instalou em 12 meses a maior rede de leitos hospitalares no RN. Foram mais de 800 leitos e somente em Mossoró e região Oeste, nos últimos 4 meses, foram mais 126 leitos. Tudo isso para proteger a população, assegurar tratamento para preservar a vida. Também contratamos pessoal, treinamos, adquirimos EPIs. Mesmo com todo este trabalho estamos com ocupação de leitos acima de 90% devido à pandemia. Precisamos do engajamento e consciência de todos, inclusive das empresas e empresários para seguirem os protocolos e possamos conter a Covid.”

Na opinião do secretário de Estado da Saúde Pública (Sesap), Cipriano Maia, “a cessão mostra compromisso da governadora com a saúde e vai dar resposta à demanda por serviço de saúde de toda a região, ampliando a oferta e qualificando a atenção, inclusive com diagnóstico precoce. Só temos a saudar a iniciativa e desejar sucesso ao trabalho da Liga Mossoroense que já tem uma trabalho amplamente reconhecido”.

MELHOR ASSISTÊNCIA À SAÚDE

O prédio estava desativado há 7 anos e é localizado na Praça Cônego Estevam Dantas, conhecida como “Praça dos Hospitais”, no bairro Santo Antônio, próximo à unidade II da Liga (LMECC). A administração estadual planejava sediar no local as novas instalações da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (DIREC) e da 6º Diretoria Regional de Alimentação Escolar (DRAE). Mas, os setores já estão bem alocados e funcionando em boas instalações, em prédio próprio do Estado.

Getúlio Marques, secretário estadual de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Seec), registrou a sensibilidade da governadora em decidir pela melhor destinação ao prédio. “A Seec planejava instalar a Direc, mas a sensibilidade da governadora levou a esta decisão que todos nós agora comemoramos. Tenho certeza que a nova destinação vai atender aos munícipes de todo a região, beneficiando quem precisa de tratamento de saúde”.

Ao solicitar a cessão, os diretores da Liga informaram que serão ampliados os atendimentos laboratoriais e de quimioterapia, diagnósticos por imagem e pronto atendimento da unidade II da Liga em Mossoró.

Presidente da Liga, Paulo Henrique Lima do Monte destacou os benefícios que o uso do prédio trará para a instituição. “Temos 800 pacientes e com o novo espaço vamos tratar estas pessoas com maior distanciamento, prevenindo contágio por Covid-19. Com mais espaço também vamos implantar novos serviços. Agradeço à governadora e ao Governo do RN. Repito o que já disse à governadora: nunca uma administração fez tanto pela saúde e pela Liga como a atual gestão e registro a atenção com que somos tratados quando procuramos os atuais gestores públicos do nosso estado.”

Francisco José Cure de Medeiros, chanceler da Liga, disse que a ocupação do prédio abriu horizontes para muitas crianças, pois agora vai servir para tratar pessoas que necessitam e que poderão recuperar sua saúde e viver melhor. “Esse ato que o Governo concretiza agora deve ter o aplauso de todos os norte-rio-grandenses. O reconhecimento que fazemos à governadora é extensivo à sua equipe administrativa, que, por seus atos, honram a Liga e o trabalho que ela presta à população”, afirmou.

Integrante do Conselho Consultivo da Liga, Manoel Leite de Souza afirmou: “só temos a agradecer a este gesto grandioso do Governo do Estado. Gesto que vai repercutir positivamente junto a todos aqueles que precisam de tratamento e de suas famílias”.

Segundo a presidente da Associação de Apoio aos Portadores de Câncer em Mossoró e Região, Ana Clébia Nogueira, as pessoas que procuram a Liga são de várias classes sociais e de muitos municípios. Ela registrou que a Liga oferece sala de aula para crianças em tratamento realizarem seus estudos orientadas por duas pedagogas cedidas pela Secretaria Estadual de Educação. “Tenho certeza que todos da Liga vão honrar o compromisso assumido para a cessão do prédio”, pontuou.

Referência também na área educacional, o Padre Sátiro Cavalcanti comentou sobre a importância da solenidade. “Participo deste ato com muita alegria. A governadora, sua equipe e todos que fazem a Liga estão de parabéns por este gesto que valoriza a saúde pública de Mossoró e do estado.”

Representando o prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, o vice-prefeito João Fernandes disse que o novo espaço vai ajudar a salvar vidas. Já a deputada estadual Isolda Dantas considerou a cessão um ato de forte simbolismo: “a cessão do prédio é para a cidade e para toda a região Oeste, pois potencializa a oferta de serviços de saúde à população.”

Ao ato de cessão, realizado de forma virtual, transmitido pelo canal do Youtube do Governo do Estado, registraram presença secretários estaduais – Virgínia Ferreira (Sead), Gustavo Coelho (Sin), Maura Sobreira (adjunta da Sesap), Socorro Batista (adjunta do GAC); e de gestores estaduais – Liane Ramalho (Sesap), Emiliana Bezerra (Ursap), Herbênia Ferreira (diretora do HTM), José Jadson Arnaud Amâncio (Seec/Direc), Samanda Alves (assessora da Potigás), Aécio Cândido (Instituto Kennedy).

Também participaram diretores do Instituto do Câncer de Mossoró, representantes do deputado estadual Francisco Medeiros, Câmara Municipal de Mossoró, Femurn, AMOP e do setor empresarial.

Assecom/RN