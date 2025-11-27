Governo faz apelo para Congresso manter vetos ambientais de Lula

O posicionamento oficial do governo ocorre em um momento em que a relação entre o Planalto e a cúpula do Congresso está desgastada. Na segunda-feira (24), após declarações públicas de lideranças das duas Casas exporem atritos com o governo e entre si.

Na Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) rompeu politicamente com o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (PT-RJ). No Senado Federal, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF) foi um ponto de impasse com Alcolumbre, que também rompeu com o líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA).

Inicialmente, Alcolumbre havia marcado para 16 de outubro a análise dos trechos vetados da proposta. A pedido do governo, o presidente do Senado cancelou a sessão, sem marcar uma nova data para análise dos vetos.

O governo queria evitar um enfraquecimento das regras do licenciamento ambiental às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro, no Pará.

Nesta terça-feira (25), Alcolumbre anunciou a votação para esta quinta e afirmou que a decisão seguia um calendário já pactuado com as lideranças. Na pauta de votação também está prevista a apreciação de vetos ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Vetos de Lula

Em agosto, Lula vetou 63 pontos do texto aprovado pelo Congresso. Entre os vetos, estão trechos que simplificam a obtenção de licença por meio de autodeclaração dos empreendimentos de médio potencial poluidor, como uma barragem de rejeitos.

Também foram vetados dispositivos que enfraqueciam:

o regime especial de proteção da Mata Atlântica, que impede o corte de floresta nativa; e

o processo de consulta às comunidades indígenas e quilombolas no processo de reconhecimento de terras.

O Palácio do Planalto afirmou que “os vetos foram estabelecidos com base em avaliações técnicas e jurídicas criteriosas, com a participação da comunidade científica, ouvindo diversos setores da sociedade”.

Segundo o governo, os vetos:

Garantem a integridade do processo de licenciamento, proteger o meio ambiente em todos os biomas, bem como a saúde da população brasileira;

Proveem segurança jurídica a empreendimentos e investidores;

Incorporam inovações que tornem o licenciamento mais ágil, sem comprometer sua qualidade e promover o desenvolvimento sustentável; e

Asseguraram os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas.

Parte dos parlamentares desejam derrubar quase a totalidade dos 63 trechos vetados por Lula. Davi Alcolumbre é um dos principais articuladores da rejeição dos vetos, que levaria à retomada da versão aprovada pelo Congresso.

Alcolumbre é defensor da exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, que depende de licenciamento ambiental e enfrentou um longo processo de análise no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A exploração beneficiaria financeiramente o estado do senador.

O governo publicou em 15 de outubro um decreto que abriu caminho para a Licença Ambiental Especial (LAE) após o Congresso ameaçar os vetos que serão apreciados nesta quinta.

🔎 Esse tipo de licença serve para autorizar obras estratégicas, mesmo aquelas causadoras de “significativa degradação do meio ambiente”.