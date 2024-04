Governo Fátima pagará R$ 500 mil em emendas; oposição pede o dobro

O líder do Governo Fátima na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Francisco do PT, anunciou hoje o pagamento de R$ 12 milhões em emendas parlamentares até maio. No entanto, os deputados de oposição querem o pagamento do dobro deste valor em maio e julho, e o restante após passado o período eleitoral.

Pelo anúncio feito nesta terça-feira 30, cada deputado receberá cerca de R$ 500 mil, correspondendo a 15% do total de suas emendas anuais, estabelecidas em R$ 3,5 milhões.

O anúncio veio após o líder da oposição, Tomba Farias (PSDB), ameaçar obstruir projetos do governo até que um cronograma de pagamento fosse divulgado.

Francisco do PT explicou que o valor é o máximo possível considerando as finanças do Estado. Sobre as emendas de 2023, um relatório está sendo elaborado para discutir a situação com cada deputado.

O deputado Tomba Farias criticou o calendário proposto pelo governo, pedindo pagamento de R$ 1 milhão em maio e junho, e o restante após as eleições municipais.

Ele alertou que sem um cronograma claro até julho, o governo pode enfrentar dificuldades na Assembleia.