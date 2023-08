Governo exonera militar da reserva da coordenação-geral do GSI

Neste mês, a CPI dos Atos Golpistas aprovou a quebra do sigilo telefônico e telemático do militar no período entre 2 de outubro de 2022 e 31 de janeiro deste ano. O requerimento foi apresentado pela relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

“Após análise do material encaminhado, verifica-se a necessidade de aprofundar as investigações, de modo a trazer os esclarecimentos necessários sobre o papel desempenhado pelo referido agente no GSI no período eleitoral, durante a existência dos acampamentos golpistas e nos desdobramentos do 8 de janeiro. Desse modo, é necessária a quebra do sigilo telemático conforme indicado no corpo do requerimento”, justificou a senadora.