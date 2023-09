Governo entrega novas viaturas policiais para o Alto Oeste

ASSECOM/RN

Fortalecer as ações de segurança pública em todas as regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Com este principal objetivo, a governadora Fátima Bezerra esteve ontem (02) em Pau dos Ferros para entregar onze viaturas que darão suporte para mais de vinte municípios no Alto Oeste.

As novas viaturas fazem parte dos 150 veículos entregues no último dia 28 pelo Governo do Estado à Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED), em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Na ocasião, o Estado também recebeu um novo helicóptero, o Potiguar 02, que vai fortalecer ainda mais as ações de segurança pública, administração penitenciária e de saúde pública.

“Este é um momento muito especial da nossa gestão em que conseguimos equipar regiões que estavam necessitando de viaturas. A partir de agora, a segurança está reforçada. E iremos continuar reforçando cada vez mais com o apoio constante do Governo Federal”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

Para a Polícia Civil foram entregues seis SUVs modelo Duster, locados com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. As viaturas irão atender aos municípios de Almino Afonso, Apodi, Luís Gomes, Martins, Patu e São Miguel.

A Polícia Militar foi contemplada com cinco caminhonetes 4×4, adquiridas também com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os veículos serão entregues aos municípios de Alexandria, Martins, Messias Targino, Patu e Pau dos Ferros.

“A entrega destes novos equipamentos fortalece ainda mais a segurança pública no enfrentamento da criminalidade”, disse o coronel Francisco Araújo, secretário da Segurança Pública e da Defesa Social.