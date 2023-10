Governo entrega mais de R$ 4,5 milhões em equipamentos e créditos rurais

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, entregou nesta sexta-feira (13) mais de R$ 4,5 milhões em equipamentos agrícolas e créditos rurais durante as atividades da 61º Festa do Boi, no Parque de Exposição Aristófanes Fernandes, em Parnamirim. Considerada o maior evento da agropecuária do Nordeste, a feira deve alcançar a marca de R$ 100 milhões em negócios este ano.

A Festa do Boi é promovida pela Associação Norte Rio-Grandense de Criadores (Anorc) em parceria com o Governo do Estado, Sebrae, Assembleia Legislativa e Prefeitura de Parnamirim. Em 2023, o Governo do RN investiu R$ 650 mil no evento. O público visitante deve passar das 500 mil pessoas até o sábado (14), no encerramento oficial da feira.

A governadora expressou a satisfação com o crescimento contínuo da festa, que este ano deve bater o recorde em negócios. Ela ressaltou o papel fundamental do governo estadual, bem como a participação ativa de entidades, parlamentares e do governo federal.

“A Festa do Boi 2023 está chegando ao fim com muito brilho. A edição de 2023 se coroa com sucesso, já que normalmente mobiliza de R$ 60 a R$ 70 milhões. Este ano, deve atingir cerca de R$ 100 milhões. Este é um evento que promove a agricultura, o setor agropecuário, o comércio, os negócios e o empreendedorismo, além de enaltecer a cultura. Na condição de governadora do Estado, é uma grande satisfação ver a Festa do Boi se consolidando e crescendo a cada edição. Isso se deve ao reconhecimento dos produtores, que veem o evento crescer graças às ações do governo, que faz a sua parte com competência, dedicação e prioridade. O governo do estado desempenha um papel fundamental na realização da Festa do Boi, juntamente com a participação de entidades como a Anorc, bem como a contribuição da Assembleia Legislativa, do Sebrae e do governo federal”, disse.

No início da tarde, a governadora participou da entrega de R$ 3 milhões em tratores e implementos agrícolas para diversas cidades potiguares. Os recursos foram provenientes de contrapartidas do Governo do Estado e de emendas parlamentares dos deputados Natália Bonavides (PT) e Benes Leocádio (Republicanos). Foram beneficiadas cidades como Carnaubais, Paraú, Ouro Branco, Cruzeta, São Vicente, Santana dos Matos, entre outros municípios. A entrega contou com prefeitos e representantes dos municípios contemplados.

O secretário estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha, reforçou a importância das ações do governo estadual para fortalecer o setor da agropecuária do Rio Grande do Norte. “É uma alegria muito grande iniciar uma série de ações para melhorar a atuação dos agricultores e a agricultura do nosso estado. Estamos entregando tratores para auxiliar os agricultores familiares e pequenos produtores e estamos entregando implementos agrícolas, incluindo equipamentos para processar mel no município de Janduí”, explicou.

Ele também destacou o papel da Festa do Boi como integrante do circuito de feiras agrícolas do Rio Grande do Norte.

Guilherme Saldanha pontuou que estes eventos geram negócios, empregos e movimentam a produção agropecuária potiguar. “Com a Festa do Boi, chegamos a 28 eventos este ano, e ainda temos mais quatro para encerrar o ano. Serão 32 exposições ao todo, o maior calendário de exposições agropecuárias do Nordeste”, ressaltou.

Segundo o presidente da Anorc, Matheus França, a Festa do Boi não é apenas uma celebração do setor agrícola, mas também um evento de importância econômica, social e cultural para o Rio Grande do Norte. Ele comemorou os números expressivos da feira deste ano, que superam todos os resultados das edições passadas. “Os leilões realizados durante a festa tem quebrado recordes, com faturamentos impressionantes. Por exemplo, o leilão da Associação Norte Riograndense dos criadores do cavalo Quarto de Milha (ANQM) alcançou a marca de R$ 23 milhões”, registrou.

Ele enfatizou que o sucesso da Festa do Boi é resultado da união de diversos setores, desde o comercial até o agropecuário e cultural. Ele comentou que a festa também atrai turistas de várias partes do Brasil e do mundo. “A festa do boi se destaca como uma das cinco maiores feiras agropecuárias de todo o país”, ressaltou.

Festa do Boi é patrimônio histórico e cultural do RN

Este ano, por meio da lei nº 11.549, de autoria do deputado estadual Taveira Júnior (União), a festa se tornou Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Rio Grande do Norte. A lei foi sancionada pela governadora Fátima Bezerra e publicada em 27 de setembro. Ao longo dos sete dias de evento, foram gerados mais de 3 mil empregos temporários, entre diretos e indiretos. A feira ocupou área total de 270 mil metros quadrados.

Durante o evento, a governadora Fátima Bezerra percorreu toda a estrutura do parque, visitando estandes, quiosques de comidas e barracas de artesanato. Entre os expositores, ela conversou com o artista plástico Rhasec, que produz aquarelas e esculturas com temática religiosa. “É muito bom ter um espaço assim para exibir nossos trabalhos para tanta gente”, disse ele.

Nos quiosques de alimentos, dos mais diversos sabores e origens, a governadora provou do queijo Icó, premiado em uma feira gastronômica na França este ano. O queijo coalho é feito pelo produtor Heráclito Souza na fazenda Antônio Vindô, do município de Coronel José da Penha. “É um queijo de maturação diferenciada, ressaltando o sabor e a maciez”, explicou ele.

Acompanharam a governadora durante as atividades à feira, o secretário estadual Guilherme Saldanha (SAPE); Alexandre de Oliveira Lima, da Secretaria do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf); Íris Maria de Oliveira, Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas); Jaime Calado, Secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec); Rodrigo Maranhão, presidente da EMPARN; Fabiano Lima, diretor administrativo do Emater; Cícero Figueiredo, diretor-técnico do Emater; Mário Manso, diretor geral do Idiarn; Manoel de Freitas Neto, superintendente regional do Ministério da Agricultura no RN. Além dos já citados, participaram os deputados federais Benes Leocádio, Fernando Mineiro e Natália Bonavides, além dos deputados estaduais Francisco do PT, Ubaldo Fernandes e da deputada estadual Divaneide Basílio.

Abatedouro de Vera Cruz: segurança alimentar e qualidade

Outra entrega importante foi o contrato do termo de cessão do abatedouro de Vera Cruz, um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Com a cessão do abatedouro, o local passará a ser gerenciado por uma Parceria Público-Privada (PPP).

O abatedouro foi projetado de acordo com todas as normas estabelecidas pelos órgãos competentes e, quando estiver em operação, fornecerá à sociedade um produto seguro e de alta qualidade, em conformidade com o desenvolvimento sustentável. Sua capacidade de abate é de 30 animais por dia.

Segundo o secretário estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha, o Rio Grande do Norte volta a permitir que tanto os criadores, quanto os maiores, tenham um local para abater os animais. “Vamos cobrar das empresas que têm benefício fiscal que comprem o boi daqui e façam o abate no Rio Grande do Norte”, reiterou.

Programa de Aquisição de Alimentos para indígenas no RN

Outro marco durante a 61ª Festa do Boi foi o início da execução do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para indígenas no Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, essa população será beneficiada pelo programa, que contará com um aporte de R$ 1 milhão provenientes do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) para a compra de alimentos destinados aos povos indígenas em vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

O PAA beneficiará mais de 1200 famílias indígenas no RN, incluindo fornecedores indígenas no programa. O Emater-RN cadastrou 15 comunidades indígenas em 10 municípios do estado, envolvendo 23 entidades, como escolas indígenas, Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e associações.

De acordo com o engenheiro agrônomo Cícero Figueiredo, diretor-técnico do Emater, pela primeira vez no Rio Grande do Norte, as comunidades indígenas têm acesso a este tipo de recurso. “Um investimento na aquisição de alimentos e sua destinação para as populações em situação de vulnerabilidade social. As escolas indígenas também receberão esses alimentos, e esse investimento é fruto da ação do Governo Federal em parceria com o governo estadual”, detalhou.

Entregas de equipamentos e selos de inspeção

O Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN) fez a entrega de diversos equipamentos adquiridos por agricultores familiares por meio do crédito rural. Os itens incluem tratores, implementos agrícolas, veículos tipo pick-up, caminhões, aquisições de matrizes bovinas e novilhos. Essa aquisição foi possível graças ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Além da entrega dos equipamentos, serão pagos projetos de crédito pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF) e assinados financiamentos do Pronaf para agricultores, sendo três de Barcelona e um de Jaçanã.

Além disso, o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (Idiarn) entregou selos de Serviço Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Seipoa) e de Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisb) para produtores potiguares.

Ações do Governo do RN na Festa do Boi

Com o slogan intitulado “RN QUE DÁ CERTO”, o governo oferece ações específicas durante os dias de evento. Uma das novidades é o local chamado “Gabinete” onde fica sediada a Secretaria Estadual da Agricultura será a “Central do Produtor”. No espaço, secretarias e órgãos ligados ao agro esclarecem dúvidas dos produtores. No local, também foi montada uma área gourmet com produtos produzidos por produtores potiguares – como mel, queijo, cachaça, entre outros.

Através da EMPARN, o espaço de fazendinha conta com plantações diversas como milho, feijão e banana, distribuição de amostras de sementes e comercialização de sementes e mudas, além de vasta programação científica voltada para o agricultor familiar.

Pela EMATER, foi estruturado o Sítio Agroecológico, com demonstração de plantio de algodão, além de milho e feijão, além da tradicional horta ecológica. Na Festa, está disponível uma unidade demonstrativa de apicultura, exposição de máquinas e a entrega de certificados para agricultores e extensionistas.

Estão sendo promovidas, também, caravanas de agricultores familiares de várias regiões do estado durante todos os dias da semana, com produção de rodas de conversa e o início das atividades do projeto “Mulheres de Fibra” voltado para a estimulação da produção entre mulheres da agricultura familiar.

Agricultura Familiar

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf) realiza uma mostra de suas ações. Desde 2019, juntamente com a Emater-RN, promove o espaço chamado Fazendinha, gerenciado pela Emparn, com atividades formativas, exposições dos programas, e especialmente, a Feira Agroecológica da Agricultura Familiar, que representa a diversidade da agricultura familiar do Rio Grande do Norte. Há também exposição das Sementes Crioulas, do projeto Algodão Agroecológico Potiguar, que já se revela um dos maiores projetos em bases sustentáveis do país.