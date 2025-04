Governo entrega acessos restaurados às praias de Maracajaú e São Miguel do Gostoso

O Governo do RN entregou nesta sexta-feira (11) os serviços de recuperação dos acessos rodoviários que interligam a BR-101 a RN-221 que dão acesso à Praia de Maracajaú, localizada no município de Maxaranguape, e ao município de São Miguel do Gostoso no Litoral Nordeste do Rio Grande do Norte.

O Governo do RN está concluindo a primeira fase do maior programa de melhoria de estradas realizado no estado e que já restaurou 800 quilômetros de rodovias, com investimento de R$ 428 milhões. Dos 34 trechos do programa, dez estão na rota do turismo.