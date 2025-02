Governo e Sinte-RN se reúnem na próxima segunda-feira para decidir sobre reajuste de piso salarial

O Governo do RN e o Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte) marcaram uma reunião para a próxima segunda-feira 24 para decidirem sobre a implantação do novo piso salarial da categoria. A informação foi divulgada pela governadora Fátima Bezerra (PT) na tarde desta sexta-feira 21 através das redes sociais.

A governadora ainda afirmou que na manhã de hoje foi realizada uma reunião com a equipe do Ministério Público e do sindicato em busca do entendimento quanto à preservação da carreira dos educadores.

“A nossa prioridade é manter o diálogo aberto e trabalhar juntos para assegurar os direitos e o respeito que a educação e seus profissionais merecem” disse Fátima.

Professores da rede estadual do RN aprovam indicativo de greve

Professores da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte aprovaram, nesta quarta-feira 19, um indicativo de greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada durante uma assembleia do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte), realizada no Centro Administrativo do Estado, em frente à Governadoria.

O indicativo de greve significa que a maioria dos professores concorda com a paralisação, mas a data de início do movimento ainda será definida em uma nova assembleia marcada para o dia 25 de fevereiro, às 14h.