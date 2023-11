Governo e cooperativas médicas firmam acordo para parcelamento de R$ 16,5 milhões em dívidas

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Saúde, e duas cooperativas médicas que prestam serviços em hospitais no estado firmaram judicialmente acordo para o pagamento de débitos referentes aos serviços. Os débitos serão quitados em sete parcelas, até abril de 2024. O valor total é de aproximadamente R$ 16,5 milhões.

O acordo entre as partes havia sido firmado verbalmente no mês passado e, agora, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern) participou da audiência onde houve o acordo para o pagamento dos débitos, que são refentes aos plantões cumpridos por profissionais da Coopmed e SAMA entre os meses de março e junho.

De acordo com o Governo do Estado, a primeira parcela do acordo já foi firmada no fim de outubro e o pagamento seguirá no cronograma acertado. Além disso, também ficou firmado no acordo homologado na Justiça Federal que ão haverá novos atrasos nos pagamentos dos meses seguintes.