Governo e CNMP assinam parceria para movimento de vacinação no RN

O Rio Grande do Norte é o 13° estado brasileiro a aderir ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal, iniciativa lançada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). A assinatura de adesão foi feita pela governadora Fátima Bezerra, ao lado de diversas instituições potiguares, no fim da manhã desta quarta-feira (1°).

A parceria visa ampliar as coberturas vacinais dos imunizantes do calendário nacional, que estão em quedas nos últimos 10 anos. “Essa é uma iniciativa muito bem-vinda, dentro dessa cruzada cívica de resgate da cultura de vacina que sofreu abalos com o negacionismo até de quem era a maior autoridade da República no momento mais grave da nossa história recente. Por isso reunimos um grupo altamente representativo, porque temos essa missão e cobertura vacinal fala de proteção da vida”, afirmou a governadora.

Representante do CNMP, o conselheiro Jayme Martins Neto destacou que a iniciativa do Pacto Nacional anda de mãos dadas com a ciência. “O Brasil é e sempre foi referência mundial, mas perdemos os índices de cobertura nos últimos anos. Por isso decidimos lançar esse pacto nacional pela consciência. E também com a ciência, construindo um diálogo em prol da política de vacinação”, destacou o conselheiro, que é o presidente da comissão de saúde do órgão.

O pacto firmado nesta quarta-feira vai se somar a diversas ações já conduzidas a nível estadual, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), como o movimento Vacina +Potiguar e a recente campanha de multivacinação, que só no Dia D aplicou mais de 41 mil imunizantes. “Temos vários trabalhos já desenvolvidos em conjunto com o MP, desde a época da covid. Esse pacto vai ser um reforço importante, para que a vacinação seja um assunto que falemos todo dia e em todos os lugares”, completou Lyane Ramalho, titular da Sesap.

A Comissão da Saúde do CNMP disponibilizará materiais gráficos informativos que serão utilizados pelas instituições que aderiram à causa, com a representação local do Ministério Público do RN (MP-RN). “Essa articulação que se apresenta hoje, vem para reforçar a consciência de saúde coletiva em torno da vacinação, porque a redução dos patamares traz risco da volta de doenças que deixaram de fazer parte da nossa realidade”, pontuou a procuradora-geral de Justiça, Elaine Cardoso.

Participaram da reunião, entre outras instituições que aderiram ao pacto, o deputado estadual Dr. Kerginaldo, o prefeito de Lagoa Nova e presidente da Federação dos Municípios do RN (Femurn) Luciano Santos, o presidente do Tribunal de Contas do Estado Gilberto Jales, o presidente da OAB-RN Aldo Medeiros, o secretário municipal de Saúde de Natal George Antunes, o diretor-geral da Assembleia Legislativa Augusto Viveiros, o procurador-geral do Estado Antenor Roberto, o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho no RN Gleydson Gadelha, o superintendente estadual do Ministério da Saúde Jalmir Simões e representantes de associações da área da saúde, de promotores e juízes.