Governo do RN vai investir R$ 128 milhões na restauração dos principais corredores turísticos

Com foco na melhoria dos principais corredores turísticos do Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra assinou nesta sexta-feira (24), na sede da Prefeitura de Goianinha, a ordem de serviço para restauração de 242,9 quilômetros de estradas, o que representa um investimento de R$ 128 milhões em obras rodoviárias.

Segundo a governadora Fátima Bezerra, a recuperação das rodovias não só reforça a infraestrutura viária, mas também impulsiona o desenvolvimento econômico estadual, ao melhorar a experiência dos turistas no acesso aos principais destinos turísticos potiguares.

“A estrada é para as pessoas. Tem uma vocação que é para promover o desenvolvimento econômico, integrando as comunidades, integrando as regiões, e no caso aqui da região do litoral, tem uma característica muito especial que é a vocação para o turismo”, diz Fátima Bezerra.