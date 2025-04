Governo do RN vai implantar Central de Libras para atendimento a pessoas surdas

O Governo do Rio Grande do Norte vai implantar uma Central de Libras para ampliar a acessibilidade de pessoas surdas ou com deficiência auditiva nos serviços públicos estaduais. O serviço será fruto da parceria entre a Secretaria de Estado da Administração (Sead) e a Secretaria de Estado das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Desenvolvimento Humano (Semjidh).

Os secretários Pedro Lopes (Sead) e Júlia Arruda (Semjidh) se reuniram nesta quarta-feira 2 com servidores das duas pastas e da Coordenadoria do Programa Central do Cidadão (Codaci), vinculada ao Gabinete Civil, para tratar dos processos de implantação.

A Central de Libras será instalada na Central do Cidadão da Zona Oeste de Natal, na rodoviária, que será inaugurada em breve. Também haverá atendimentos virtuais para abranger moradores de outras regiões do estado.

“O objetivo é garantir atendimento digno e acessível para todos os cidadãos surdos ou com deficiência auditiva. A Central de Libras vai começar funcionando na Central do Cidadão da Rodoviária, mas também teremos atendimentos virtuais, permitindo que qualquer pessoa no estado possa ser assistida, independente de onde estiver. A ideia é que ninguém fique sem atendimento por falta de comunicação”, afirmou Pedro Lopes.

A secretária Júlia Arruda, que participou da implantação da Central de Libras de Natal enquanto ocupava cargo de vereadora municipal, ressaltou a importância do serviço. “A criação da Central de Libras do RN representa um avanço na garantia de atendimento digno e igualitário a essa parcela da população”, disse.

O serviço deve começar a operar no segundo semestre de 2025.