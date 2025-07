Governo do RN vai convocar mais 400 classificados do concurso da Polícia Civil

A governadora Fátima Bezerra anunciou no início da noite desta segunda-feira (28) a convocação de mais 400 candidatos classificados do Concurso da Polícia Civil para o Curso de Formação, com início previsto para novembro de 2025.

Serão 50 delegados, 50 escrivães e 300 agentes civis para reforçar o trabalho de investigação e proteção da sociedade em todo o Rio Grande do Norte.

Esta é a terceira turma convocada pelo governo do Estado, todas com 400 nomeações cada. “Fortalecer a segurança pública é investir em estrutura e valorização profissional. Nosso governo estão fazendo um trabalho sério, com compromisso e responsabilidade”, disse a governadora, ao parabenizar os convocados.

A delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva, destacou os investimentos que o Governo do Estado vem fazendo na Segurança do Rio Grande do Norte, com resultados positivos. “Além dos investimentos no capital humano, fazendo concursos, fazendo promoções, chamando pessoal, o governo vai entregar a Cidade da Polícia Civil e a nova sede do Itep. Este é o governo que mais investiu em segurança pública.”

O investimento em recursos humanos tem sido apontado pela Secretaria de Segurança do RN como fator essencial à obtenção de resultados, com redução da criminalidade desde o ano de 2019. O Governo do Estado já nomeou aproximadamente 5 mil novos agentes de segurança das polícias e Corpo de Bombeiros Militar, no maior investimento continuado já realizado pelo Estado para recompor e ampliar os efetivos. As convocações, seguidas das nomeações e posse, se somam às demais ações de investimento em Segurança Pública.