Governo do RN trabalha em parceria com Fiern para implantação de piloto de eólica offshore

A governadora Fátima Bezerra discutiu, nesta segunda-feira (8), com o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte (Fiern), Roberto Serquiz, e com o coordenador de Pesquisa e Inovação do Senai-RN, Antônio Marcos Medeiros, novas parcerias em prol do desenvolvimento econômico na área de energias renováveis.

Três pontos principais pautaram a reunião: a aplicação de recursos do Propag na educação profissional; o projeto piloto de duas torres eólicas offshore, próximo ao Porto Ilha em Areia Branca; e a utilização das plataformas oceânicas de Petróleo instaladas no litoral do RN – que deverão ser desmobilizadas – para serem utilizadas como laboratório de estudos sobre a economia do mar.