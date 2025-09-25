Governo do RN restringe uso de água no Canal do Pataxó após seca atingir 83% do estado

Em situação crítica, 12 reservatórios estão com menos de 10% de capacidade. Entre eles, o Itans, em Caicó (0,14%), Passagem das Traíras, em São José do Seridó (0,03%), e Mundo Novo, em Caicó (1,69%). O reservatório de Oiticica, que recebe água da transposição do Rio São Francisco, registra apenas 14,46%.