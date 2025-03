Governo do RN rescinde contrato com empresa responsável por obras no Hospital Tarcísio Maia e convoca nova construtora

O Governo do Rio Grande do Norte anunciou, nesta segunda-feira (17), a rescisão do contrato com a empresa Marbella Residence, que até então era responsável pelas obras de reforma e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Com isso, a segunda colocada no processo licitatório, a empresa WSC, foi convocada e já está em fase de mobilização para dar início aos trabalhos nos próximos dias.

A decisão foi comunicada pelos secretários de Infraestrutura, Gustavo Coelho, e de Saúde, Alexandre Motta, que destacaram a necessidade de solucionar o impasse e garantir a continuidade dos serviços sem prejuízo para a população. Segundo Coelho, a rescisão ocorreu de forma amigável após a Marbele enfrentar dificuldades para cumprir o cronograma da obra, levando a paralisações e notificações por parte do Estado.

A obra contempla a reforma do setor de pediatria, necrotério, centro cirúrgico, central de materiais esterilizados e lavanderia, além da ampliação da unidade de nutrição e dietética. Também está prevista uma revisão completa do sistema elétrico do hospital, com instalação de novos geradores e melhorias na linha de alimentação de energia, garantindo mais autonomia para a unidade.

A nova empresa contratada, a WSC, é de Mossoró e possui experiência em obras na região. Segundo o secretário de Saúde, Alexandre Motta, a empresa já demonstrou compromisso com a celeridade da execução, garantindo que os trabalhos serão conduzidos de forma intensiva para que a entrega aconteça o mais rápido possível.

“O nosso objetivo é garantir que os serviços do hospital continuem funcionando enquanto a obra avança. Já estamos alinhando junto à direção da unidade e às equipes técnicas a melhor forma de executar os trabalhos sem prejudicar o atendimento à população”, afirmou Motta.

O valor do contrato será reajustado conforme os índices previstos no edital e está sendo analisado pela equipe técnica do governo, com acompanhamento da Caixa Econômica Federal. O prazo inicialmente estabelecido para a conclusão da obra é de 360 dias, mas a expectativa é que os serviços possam ser finalizados em um período menor, considerando que parte da estrutura já está em estágio avançado de reforma.

A governadora Fátima Bezerra acompanha de perto o andamento do projeto e reforçou a importância da iniciativa para garantir um hospital mais moderno, seguro e eficiente para a população de Mossoró e região.

Com a retomada das obras, o Hospital Regional Tarcísio Maia se prepara para oferecer um atendimento ainda mais qualificado, garantindo melhorias estruturais essenciais para a saúde pública no Oeste Potiguar.

Hospital Tarcísio Maia

O Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM) é um dos principais hospitais do Oeste Potiguar e referência em urgência e emergência para mais de 60 municípios da região. A unidade é de média e alta complexidade, prestando serviços essenciais para a população que depende do SUS de mais de 60 municípios da região.

O HRTM desempenha um papel fundamental no atendimento de vítimas de acidentes de trânsito, traumas e casos de emergência.

Entre os serviços oferecidos, destacam-se cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, neurocirurgia, clínica médica, unidade de terapia intensiva (UTI) e pediatria, além de setores de imagem, como raio-X e tomografia, e laboratório de análises clínicas.

Nos últimos anos, o hospital tem enfrentado desafios estruturais devido à alta demanda e à necessidade de modernização, o que levou o governo a realizar obras de reforma e ampliação para melhorar a qualidade do atendimento e garantir um serviço mais eficiente para a população.