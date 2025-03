Governo do RN reforça compromisso com direitos das mulheres

O Governo do Estado renova o compromisso na luta por uma sociedade cujas mulheres estejam livres da violência, da discriminação e do preconceito e que tenham os direitos assegurados. A governadora Fátima Bezerra participou nesta sexta-feira (7) da abertura da Semana da Mulher no Rio Grande do Norte, com o evento “Para Todas as Mulheres e Meninas: Direitos, Igualdade e Empoderamento”.

Durante a solenidade, foi apresentada uma prestação de contas das políticas públicas voltadas às mulheres executadas pelo Governo estadual em 2024.