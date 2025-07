Governo do RN recebe cônsul chinesa e discute ampliação de relações comerciais

A governadora Fátima Bezerra recebeu nesta quinta-feira (17) a cônsul-geral da República Popular da China no Recife (PE), Lan Heping. O encontro teve como pauta a ampliação das relações comerciais do Rio Grande do Norte com o país asiático.

Durante a reunião, foi discutida a abertura do mercado chinês para o camarão vannamei (criado em cativeiro). A representante chinesa se comprometeu em intermediar o diálogo do governo estadual com a Embaixada do país asiático. “Será muito importante a abertura do mercado para o camarão produzido no Rio Grande do Norte, conhecido por sua excelência”, discorreu a governadora.

Também foi debatido o fortalecimento da atuação de empresas chinesas no setor de energias renováveis no estado. Fátima Bezerra falou da construção do Porto-Indústria Verde, que será instalado no litoral Norte do Estado. “Será a primeira infraestrutura portuária a ser instalada na América Latina voltada prioritariamente para a indústria offshore, combinada com a produção de hidrogênio verde e seus derivados”, disse a governadora.

Durante o encontro, a cônsul abordou a chegada do Instituto Confúcio ao Rio Grande do Norte. A instituição promove o ensino da cultura e da língua chinesa. A expectativa é de que o centro seja instalado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no próximo ano. No Nordeste, o instituto já está presente na Bahia e em Pernambuco.

A governadora também externou à cônsul a preocupação com a economia potiguar diante do “tarifaço” do governo do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma tarifa extra de 50% sobre produtos brasileiros está prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Fátima Bezerra informou que o Rio Grande do Norte buscará novos destinos para seus produtos. “A China é vista como um mercado potencial para a ampliação das exportações dos produtos potiguares”, salientou.

Segundo a cônsul Lan Heping, a “guerra tarifária” imposta pelo governo americano tende a fortalecer as relações comerciais entre o Brasil e a China. “O Rio Grande do Norte é um dos estados do Nordeste que mais recebe investimentos de empresas chinesas, principalmente nos setores de petróleo e gás, energia e mineração. Esperamos ampliar ainda mais nossas relações comerciais ao longo dos anos”, complementou.

A diplomata relatou a experiência da China com as tarifas impostas pelos Estados Unidos, afirmando que governo chinês respondeu de forma eficaz, sem ceder às pressões. “Não cedemos ao governo dos EUA; mantivemo-nos firmes e fiéis aos nossos princípios. Isso é uma violação da soberania de outro país e prejudica os interesses de ambas as partes”, declarou.