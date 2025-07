Governo do RN realiza I Festival do Queijo da Agricultura Familiar Potiguar

Uma oportunidade pensada para fortalecer a agricultura familiar, impulsionar a cadeia produtiva do leite e derivados, e promover o turismo cultural e gastronômico. Com essa ideia nasceu o I Festival do Queijo da Agricultura Familiar Potiguar, que vai acontecer nos dias 18 e 19 de julho, no Mercado de Agricultura Familiar, em Natal/RN.

A iniciativa partiu do Governo do RN, via Secretaria de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (Sedraf/RN) e Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RN), e vai contar com uma programação que contemplará eventos técnicos, oficinas gastronômicas, apresentações culturais e venda de produtos.