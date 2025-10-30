Governo do RN publica resultado final do concurso da Sesap para cargos de nível superior

O Governo do Rio Grande do Norte publicou nesta quinta-feira (30), em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado final do Concurso Público da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), regido pelo Edital nº 02/2025.

O certame oferece 306 vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em 90 especialidades para cargos de nível superior, abrangendo funções como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social, entre outras. Ao todo, 14.526 candidatos foram aprovados no certame, que contou com 26.346 inscritos.