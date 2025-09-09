Governo do RN promove 252 policiais militares e registra marca histórica de mais de 17 mil ascensões na PMRN

O Governo do Rio Grande do Norte oficializou, nesta segunda-feira (8), a promoção de 252 policiais militares, sendo 85 praças e 167 oficiais. Com este novo ato, a gestão da governadora Fátima Bezerra chega a 17.714 promoções desde 2019, consolidando o maior número de ascensões funcionais da história da Polícia Militar potiguar. Os atos serão publicados no Boletim Geral da PMRN e no Diário Oficial do Estado.

A governadora destacou as promoções das primeiras coronéis mulheres da área da saúde na instituição. Ao todo, foram oito oficiais promovidas: uma enfermeira e uma farmacêutica, ambas antes no posto de tenente-coronel. Outro marco foi a ascensão, pela primeira vez, de um capelão militar ao posto de tenente-coronel.

“Seguramente uma das maiores promoções em matéria de quantidade da história da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. É mais uma prova de valorização de recursos humanos. Nós estamos hoje autorizando, promovendo 18 coronéis combatentes e as primeiras coronéis do quadro de saúde: enfermeira e farmacêutica. Sigamos firmes para continuar trabalhando e fazer do Rio Grande do Norte um estado cada vez mais seguro, sustentável e próspero”, ressaltou a governadora.

O comandante-geral da PMRN, coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, celebrou o resultado e ressaltou a importância das promoções para a tropa.

“Somar mais de 17 mil promoções em uma única gestão é histórico. Isso demonstra o respeito do Governo com nossos policiais, reconhecendo o trabalho e garantindo condições para que nossa tropa atue com cada vez mais motivação e eficiência”, afirmou.

Além da política de promoções, o Governo do Estado também tem investido na modernização da corporação, com a realização de novos concursos, entrega de viaturas, armamentos e equipamentos de proteção, além de iniciativas que fortalecem a presença e a atuação da PMRN em todo o território potiguar.

Três novos coronéis do Corpo de Bombeiros

A governadora Fátima Bezerra assinou em 28 de agosto a promoção de três tenentes-coronéis do Corpo de Bombeiros Militar ao posto de coronel, o último da carreira.

“Quero dizer da minha alegria, na condição de governadora. Temos aqui assinado o ato de promoção. Parabéns a vocês, vocês são merecedores. Meu abraço para vocês e para toda a família, que Deus os abençoe nessa missão tão, tão importante, tão nobre que vocês desempenham de cuidar da vida do povo do Rio Grande do Norte”, declarou a governadora durante a assinatura.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Monteiro, destacou que a medida representa valorização e reconhecimento. Ele ressaltou que os três oficiais já haviam sido promovidos outras duas vezes durante a atual gestão, de capitão para major e de major para tenente-coronel.

Segundo ele, o efetivo atual, com as novas promoções, ultrapassa os 1.365 membros anteriormente estabelecidos, demonstrando o compromisso do governo com o fortalecimento da segurança pública. “O retorno de todo o esforço para a melhoria da segurança pública pode ser visto na redução dos índices de criminalidade”, pontuou.

Os novos coronéis expressaram sua felicidade e gratidão. O coronel Cristiano Couceiro afirmou que a promoção traz ainda mais motivação para seguir na missão. O coronel Hiparco Nicholas também agradeceu à governadora e ao comando. O coronel Dinarte Lyra Lima se disse “realizado” ao alcançar a nova patente.