Governo do RN pretende parcelar restante do pagamento do 13º salário de 2018

Na reunião desta quarta-feira (27) com o Fórum Estadual dos Servidores, o Governo do Estado apresentou ao funcionalismo uma proposta de pagamento do restante do 13º salário de 2018. Servidores que ganham até R$ 3.500,00 líquidos receberão o valor integralmente na próxima sexta-feira (29).

Segundo Fátima Bezerra, governadora do Estado, os funcionários que ganham acima de R$ 3.500,01 irão receber a gratificação de 2018 este ano. O objetivo do governo estadual é sanar o débito em duas parcelas, sendo uma paga em maio e outra até novembro de 2021.

A proposta não agradou ao Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado do Rio Grande do Norte (SINSP/RN). Mesmo com o estabelecimento de possíveis datas, não foi exposto um formato de pagamento, ponto a ser tratado em reuniões futuras do Comitê Permanente de Negociação.

“Saímos dessa reunião decepcionados, pois esperávamos medidas concretas e não ideias vagas repletas de incertezas. O SINSP tinha a expectativa que o governo viesse aqui hoje e afirmasse que iria pagar tudo que ainda falta já em fevereiro”, afirmou Janeayre Souto, presidenta do SINSP.

O governo também informou sobre a impossibilidade de quitar o mês de dezembro de 2018 ainda este ano, mas a expectativa é que isso ocorra somente em 2022.