Governo do RN presente no maior evento de inovação, tecnologia e empreendedorismo do RN

A governadora Fátima Bezerra visitou na manhã desta sexta-feira (07) o GO!RN, evento de negócios, conexão e aprendizado para startups, micro e pequenas empresas, investidores e tecnologia, que acontece até este sábado (08) de novembro, no Centro de Convenções de Natal.

Realizado pelo Sebrae-RN e mais 40 co-realizadores, entre eles o Governo do Estado, instituições de ensino e entidades de fomento, o GO!RN está consolidado como um dos maiores eventos de empreendedorismo, inovação e tecnologia do Rio Grande do Norte, onde se reúnem também representantes de fundos de investimento e aceleradoras como Founders Club, Wow e Investidores.vc, para abordar estratégias para captação de recursos e expansão de startups. Nesta edição, são mais de 70 startups em exposição, principais atores do ecossistema potiguar de inovação.