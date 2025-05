Governo do RN paga salário de maio aos servidores estaduais nesta sexta-feira (30)

O Governo do Rio Grande do Norte paga, nesta sexta (30), o salário de maio para o funcionalismo público estadual. Seguindo calendário de pagamentos para 2025, todos os servidores receberão os vencimentos sempre no último dia útil de cada mês.

*O pagamento será depositado ao longo do dia na conta de 110 mil servidores ativos e aposentados, além dos pensionistas.* No total, serão injetados na economia norte-rio-grandense R$ 629 milhões.